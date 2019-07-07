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В каком регионе Беларуси получают самые большие пенсии, а в каком - самые низкие
Источник материала: Tut.by
Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию белорусов до 40% от средней зарплаты по стране. В мае этого года это соотношение составило 37,8%, сообщает Белстат. При этом в некоторых регионах уже вышли на «заветную» пенсию, а в Минске — заметно отстают. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов отличались по регионам и почему столица по-прежнему в числе отстающих по этому показателю.
В мае этого года в целом по стране этот показатель составил 37,8%. При этом во многих регионах уже преодолели отметку в 40%. Среди них — Брестская (42%), Витебская (44%), Гомельская (42,1%), Гродненская (42,9%), Могилевская (45,3%). В Минской области этот показатель составляет 36,4%, а в Минске — и вовсе 29,3%. Получается, что чем беднее регион, то есть чем ниже там средняя зарплата, тем выше показатель по средней пенсии. При этом в столице, где выше всего заработки (Минск опережает только Солигорский район), ниже всего соотношение средней пенсии к средней зарплате. А в самом бедном регионе — Могилевской области — лучше всего выглядит ситуация по соотношению средней пенсии к средней зарплате.
В Беларуси на начало июня проживало 2 миллиона 540,6 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по стране в мае составляла 405,1 рубля. Эта сумма в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров.
Лидирует по размеру этих выплат Минск — 431,7 рубля, а аутсайдер по этому показателю — Брестская область (385,6 рубля).
Гомельская область лидирует по средним пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца.
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Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту
Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов,
«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов отличались по регионам и почему столица по-прежнему в числе отстающих по этому показателю.
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