В каком регионе Беларуси получают самые большие пенсии, а в каком - самые низкие

Источник материала: Tut.by

Власти уже не первый год обещают поднять среднюю пенсию белорусов до 40% от средней зарплаты по стране. В мае этого года это соотношение составило 37,8%, сообщает Белстат. При этом в некоторых регионах уже вышли на «заветную» пенсию, а в Минске — заметно отстают. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов отличались по регионам и почему столица по-прежнему в числе отстающих по этому показателю.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, власти не первый год планируют поднять средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране: сначала хотели выйти на этот показатель в 2018 году, но пришлось перенести на 2019 год.

В мае этого года в целом по стране этот показатель составил 37,8%. При этом во многих регионах уже преодолели отметку в 40%. Среди них — Брестская (42%), Витебская (44%), Гомельская (42,1%), Гродненская (42,9%), Могилевская (45,3%). В Минской области этот показатель составляет 36,4%, а в Минске — и вовсе 29,3%. Получается, что чем беднее регион, то есть чем ниже там средняя зарплата, тем выше показатель по средней пенсии. При этом в столице, где выше всего заработки (Минск опережает только Солигорский район), ниже всего соотношение средней пенсии к средней зарплате. А в самом бедном регионе — Могилевской области — лучше всего выглядит ситуация по соотношению средней пенсии к средней зарплате.

Как средние пенсии отличались в марте по регионам, в рублях регион средняя назначенная средняя по возрасту по

инвалидности по случаю потери кормильца соцпенсия Минск 431,7 439,6 383,6 274,8 245,3 Минская 401,7 418,3 360,9 268,1 200,3 Брестская 385,6 401 344,4 261,1 200,2 Витебская 399,9 414,5 347,1 255,2 197,5 Гомельская 408 418,6 402,3 326,1 196,8 Гродненская 397,4 411,5 361,1 260,1 202,8 Могилевская 400,1 415,7 355,1 259,7 197,9 по стране 405,1 418,4 366,8 275 207,8

В Беларуси на начало июня проживало 2 миллиона 540,6 тысячи пенсионеров. Средняя пенсия по стране в мае составляла 405,1 рубля. Эта сумма в 2,4 раза выше бюджета прожиточного минимума для пенсионеров.

Лидирует по размеру этих выплат Минск — 431,7 рубля, а аутсайдер по этому показателю — Брестская область (385,6 рубля).

Гомельская область лидирует по средним пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Ранее в Минтруда сообщали , что в феврале-апреле этого года максимальная пенсия по возрасту при стаже 40/45 лет составила 674,31 рубля (без учета надбавок). При этом минимальная пенсия по возрасту за этот же период ровнялась 216,71 рубля. Такие выплаты получают при стаже 20/25 лет (сумма без учета надбавок).

В ведомстве ранее отмечали , что самые высокие размеры пенсий в системе соцзащиты получают работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, а также лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их иждивенцы.

Напомним, 19 апреля Александр Лукашенко в своем послании к народу и парламенту заявил , что средние пенсии по возрасту белорусов нужно поднять до 50% от средней зарплаты по стране. При этом данное соотношение не должно быть ниже 40%. По расчетам FINANCE.TUT.BY, если бы пенсии по возрасту подняли сейчас до 50% от средней зарплаты , то выплаты пенсионерам составили бы около 537 рублей.

Ранее Александр Лукашенко во время «Большого разговора» 1 марта, отвечая на вопрос о пенсиях белорусов, заявил :

«Каждый, конечно, по-разному живет и пенсии получает. Но пенсия слабая. <…> Наверное, кто-то в Украине и России хорошую пенсию получает, но скажите: что, пенсионерам в России хватает? Да нет. Те же проблемы, наверное. Последние исследования говорят, что до 70% пенсионеров недовольны, так и у нас. Конечно, малые пенсии. Будем думать, такая проблема в повестке дня стоит».