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Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

08.07.2019 13:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
БЕЛТА

"На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты и прохладная воздушная масса, поступающая с севера Европы. Ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями различной интенсивности и температурным фоном на 3-6 градусов ниже климатической нормы. Лишь к концу недели дождей станет меньше", - сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник, 9 июля, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем будет 15-21 градус тепла.

В среду, 10 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов выше нуля, днем по Беларуси будет не больше 14-20 градусов тепла.

В четверг, 11 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах ожидается слабый туман. Днем местами по востоку страны возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем - 15-22 градусов тепла.

В пятницу, 12 июля, местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-20 градусов тепла, местами по юго-западу страны воздух прогреется до 21-22 градусов.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Кратковременные дожди, грозы и температура на 3-6 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Беларуси на этой неделе.
 
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