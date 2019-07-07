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Зеленский предложил Путину встретиться в Минске
08.07.2019 13:23 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить... - сказал Зеленский сегодня в видеообращении на Facebook. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - добавил Владимир Зеленский.
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании,...
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