Зеленский предложил Путину встретиться в Минске



Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.

"Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить... - сказал Зеленский сегодня в видеообращении на Facebook. - Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон".

"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - добавил Владимир Зеленский.