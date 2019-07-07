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Курсы валют и криптовалют на сегодня

08.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Новую неделю белорусский рубль начинает укреплением к евро и российскому рублю, немного подешевев к доллару. Биткойн +578.54.

Курс доллара вырос на 0,0042 рубля до 2,0530 BYN/USD. Это максимальный уровень за последние 19 дней.

Курс евро снизился на 0,0036 BYN и оказался на минимуме за 360 дней — 2,3099 BYN/EUR. До годового минимума не хватает всего 5 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0087 BYN до 3,2145 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 20 дней.

Bitcoin − 11864.1$ (+578.54);

Bitcоin Cash/ВСС – 414.51$ (+10.7);

DigitalCash − 159.55$ (+3.42);

Еthеreum − 309.22$ (+20.44);

ZCаsh − 106.14$ (+2.94);

Monero − 103.76$ (+5.98).


 
 
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Новую неделю белорусский рубль начинает укреплением к евро и российскому рублю, немного подешевев к доллару. Биткойн +578.54.
 
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