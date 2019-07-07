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В Бобруйске Audi на скорости врезался в городской автобус и скрылся
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске вечером 6 июля на пересечении проспекта Строителей и улицы Шинной Audi при повороте протаранил автобус и с места ДТП скрылся. Этот момент
Данных о пострадавших в этом ДТП нет, сообщили TUT.BY в ГАИ области.
Водителя Audi задержали. Очевидцы сообщают о том, что он мог быть пьян, но официальных данных об этом нет.
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Водителя задержали.
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