В Бобруйске Audi на скорости врезался в городской автобус и скрылся

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске вечером 6 июля на пересечении проспекта Строителей и улицы Шинной Audi при повороте протаранил автобус и с места ДТП скрылся. Этот момент снял видеорегистратор Сергея Кондратьева.

Данных о пострадавших в этом ДТП нет, сообщили TUT.BY в ГАИ области.

Водителя Audi задержали. Очевидцы сообщают о том, что он мог быть пьян, но официальных данных об этом нет.