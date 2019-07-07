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Тракторист был пьян, тушить было нечем. В Белыничском районе сгорел комбайн
Источник материала: Tut.by
В Белыничском районе 30 июня на поле сгорел комбайн,
Комбайн Белыничского райагропромтехснаба сгорел на поле во время уборки сурепицы. Потушить огонь своими силами вовремя не удалось, так как комбайн был не в полном объеме оборудован специальным инвентарем для устранения возгорания, отметили в Следственном комитете.
По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 30 тыс рублей.
Возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере.
Устанавливаются лица, причастные к происшествию.
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64-летний тракторист задержан.
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