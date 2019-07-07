Тракторист был пьян, тушить было нечем. В Белыничском районе сгорел комбайн

Источник материала: Tut.by

В Белыничском районе 30 июня на поле сгорел комбайн, сообщили в Следственном комитете. Следователи устанавливают подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности. Задержан 64-летний тракторист — он в тот момент был пьян.



Фото: Следственный комитет

Комбайн Белыничского райагропромтехснаба сгорел на поле во время уборки сурепицы. Потушить огонь своими силами вовремя не удалось, так как комбайн был не в полном объеме оборудован специальным инвентарем для устранения возгорания, отметили в Следственном комитете.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 30 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере.

Устанавливаются лица, причастные к происшествию.