﻿ Тракторист был пьян, тушить было нечем. В Белыничском районе сгорел комбайн. 21.by
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Тракторист был пьян, тушить было нечем. В Белыничском районе сгорел комбайн

08.07.2019 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Белыничском районе 30 июня на поле сгорел комбайн, сообщили в Следственном комитете. Следователи устанавливают подозреваемых в нарушении правил пожарной безопасности. Задержан 64-летний тракторист — он в тот момент был пьян.


Фото: Следственный комитет

Комбайн Белыничского райагропромтехснаба сгорел на поле во время уборки сурепицы. Потушить огонь своими силами вовремя не удалось, так как комбайн был не в полном объеме оборудован специальным инвентарем для устранения возгорания, отметили в Следственном комитете.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более 30 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее ущерб в крупном размере.

Устанавливаются лица, причастные к происшествию.

 
 
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