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В Гомельской области микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при опрокидывании микроавтобуса в Гомельской области. Об этом
Смертельная авария произошла 6 июля, около 05.00. По информации ГАИ, 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz ехал по 39-му километру трассы Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось.
В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия.
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Смертельная авария произошла 6 июля, около 05.00, на трассе Р88.
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