В Гомельской области микроавтобус вылетел в кювет и опрокинулся: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель погиб при опрокидывании микроавтобуса в Гомельской области. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

Смертельная авария произошла 6 июля, около 05.00. По информации ГАИ, 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz ехал по 39-му километру трассы Р88 Житковичи — Давид-Городок — граница Украины, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось.

В результате ДТП водитель микроавтобуса от полученных травм умер на месте происшествия.