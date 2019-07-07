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Зеленский предложил Путину встретиться в Минске и обсудить, «чей Крым»
08.07.2019 14:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: putin-news.ru
Президент Украины выступил с предложением организовать встречу с российским президентом на территории Беларуси. "Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал Владимир Зеленский.
Согласно предложению украинского лидера, в саммите также должны принять участие Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тереза Мэй и Ангела Меркель.
"Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — цитирует Зеленского
Инициатива возникла после анонса телемоста "Надо поговорить" между украинским и российским телеканалами.
Россия уже дала ответную реакцию на это предложение. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оно будет рассмотрено. Песков добавил также, что российской стороне нужно понять, существуют ли перспективы у подобного диалога.
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Президент Украины выступил с предложением организовать встречу с российским президентом на территории Беларуси. "Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с...
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