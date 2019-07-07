﻿ 1000 долларов за могилу. Работников «Спецкомбината КБО» уличили во взяточничестве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

1000 долларов за могилу. Работников «Спецкомбината КБО» уличили во взяточничестве

08.07.2019 14:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

1000 долларов за могилу. Работников «Спецкомбината КБО» уличили во взяточничестве

фото: m.sputnik.by

Заведены уголовные дела на первого заместителя директора – главного инженера КУП «Спецкомбинат КБО» и начальника отдела материально-технического снабжения этого же предприятия.

Как сообщили в МВД, работники спецкомбината пользовались дефицитом свободных участков для погребения и предлагали их выделение за плату. Средняя цена за могилу составляла тысячу долларов. Правоохранительные органы намерены выяснить правомерность выделения около 170 мест захоронения.

Главный инженер предприятия брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины.

Сейчас против него возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса (получение взятки).

У начальника отдела материально-технического снабжения был свой «бизнес»: он брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 (мошенничество).

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заведены уголовные дела на первого заместителя директора – главного инженера КУП «Спецкомбинат КБО» и начальника отдела материально-технического снабжения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол: Отношения Беларуси и Ирана с каждым годом все лучше и лучше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика