1000 долларов за могилу. Работников «Спецкомбината КБО» уличили во взяточничестве

Источник материала: Ежедневник



фото: m.sputnik.by

Заведены уголовные дела на первого заместителя директора – главного инженера КУП «Спецкомбинат КБО» и начальника отдела материально-технического снабжения этого же предприятия.

Как сообщили в МВД, работники спецкомбината пользовались дефицитом свободных участков для погребения и предлагали их выделение за плату. Средняя цена за могилу составляла тысячу долларов. Правоохранительные органы намерены выяснить правомерность выделения около 170 мест захоронения.

Главный инженер предприятия брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины.

Сейчас против него возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса (получение взятки).

У начальника отдела материально-технического снабжения был свой «бизнес»: он брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.209 (мошенничество).