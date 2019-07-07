﻿ Звание старший лейтенант милиции присвоили сразу трем сотрудникам Хотимского РОВД. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звание старший лейтенант милиции присвоили сразу трем сотрудникам Хотимского РОВД

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

5 июля в Хотимском РОВД состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности сотрудников РОВД за первое полугодие 2019 года. Где были озвучены результаты проделанной работы и назначены главные задачи в работе на предстоящий период. В мероприятии принял участие заместитель начальника криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Сергей КАРАСЬ. В конце оперативного совещания Сергей Владимирович провел церемонию награждения  с присвоением очередного  звания старший лейтенант милиции: старшего инспектора по административной практике отделения ГАИ милиции  общественной безопасности отдела Певцовой Марине; оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела Артему Багуцкому; и старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела Андрею Казакову.

Эльмира КАРПОВА,

фото автора

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 июля в Хотимском РОВД состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности сотрудников РОВД за первое полугодие 2019 года. Где были озвучены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политический конфликт между Грузией и Россией грозит перерасти в торговую войну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика