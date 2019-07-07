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Звание старший лейтенант милиции присвоили сразу трем сотрудникам Хотимского РОВД
08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
5 июля в Хотимском РОВД состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности сотрудников РОВД за первое полугодие 2019 года. Где были озвучены результаты проделанной работы и назначены главные задачи в работе на предстоящий период. В мероприятии принял участие заместитель начальника криминальной милиции УВД Могилевского облисполкома Сергей КАРАСЬ. В конце оперативного совещания Сергей Владимирович провел церемонию награждения с присвоением очередного звания старший лейтенант милиции: старшего инспектора по административной практике отделения ГАИ милиции общественной безопасности отдела Певцовой Марине; оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции отдела Артему Багуцкому; и старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела Андрею Казакову.
Эльмира КАРПОВА,
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5 июля в Хотимском РОВД состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности сотрудников РОВД за первое полугодие 2019 года. Где были озвучены...
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