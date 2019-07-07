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67 молодых специалистов в августе прибудут на свое первое рабочее место в организации Хотимского района

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

67 молодых специалистов, по окончании вузов и сузов, 1 августа прибудут на свои первые рабочие места в организации и на предприятия Хотимского района. Об этом корреспонденту сайта рассказал Дмитрий Лутченков, начальник отдела организационно-кадровой работы Хотимского райисполкома.

  • Примечательно, что порядка 70% молодых специалистов — это уроженцы нашего прибеседского края, — отметил в беседе Дмитрий Васильевич.

Начальник отдела констатировал, что все иногородние специалисты будут обеспечены жильем. Этот вопрос решается уже сейчас. «Планируем проводить мониторинги жилищных условий молодых специалистов, чтобы оценить какая помощь им требуется от местных властей», — отметил Д. В. Лутченков, сделав акцент на том, что поддержка молодежи со стороны всех служб райисполкома — это часть политики по закрепляемости специалистов в районе.

Кроме того, всем руководителям на местах рекомендовано закрепить за молодыми специалистами наставников, которые будут оказывать им практико-консультативную помощь, что в конечном итоге позволит юношам и девушкам и адаптироваться в трудовом коллективе в более сжатые сроки, и более оперативно приобрести практику.

Янина МАВИЧ

 
 
Ссылка на источник 64
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67 молодых специалистов, по окончании вузов и сузов, 1 августа прибудут на свои первые рабочие места в организации и на предприятия Хотимского района. Об этом...
 
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