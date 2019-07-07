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Передовиков агропромышленного комплекса Хотимского района наградили на празднике «Купалье» в Александрии

08.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») 7 июля состоялась церемония награждения передовиков АПК Могилевской области по итогам работы в 2018 году.

«Проводить церемонию награждения лучших аграриев области стало доброй традицией во время одного из самых крупнейших фестивалей страны, — отметил председатель облисполкома Леонид Заяц. — Это свидетельствует о том, что ваш ответственный и нелегкий труд всегда пользуется особым почетом и уважением. А сфера, в которой вы трудитесь, остается одной из важнейших для экономики региона».

Благодарность Могилевского областного исполнительного комитета была объявлена Николаю Макаренко, главному ветеринарному врачу открытого акционерного общества «Батаево». 

Почетной грамотой Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса награжден Александр Хромченко, главный агроном открытого акционерного общества «Бабушкино подворье».

Янина МАВИЧ

 

 

 
 
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На республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей») 7 июля состоялась церемония награждения передовиков АПК Могилевской области по итогам...
 
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