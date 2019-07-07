Народный коллектив «Адраджэнне» открывал республиканский праздник «Купалье»

Источник материала: Новости Хотимска

С каждым годом республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») собирает все большее число участников и гостей. На протяжении двух дней на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района «друзья» праздника окунаются в атмосферу традиционного белорусского народного гуляния.

В нынешнем году на открытии первым номером выступал народный коллектив «Адраджэнне» Хотимского РЦК «Мир». К вступлению артистки не просто подготовили уникальную купальскую песню, но и провели поисковую работу. Солистки коллектива занимались изучением песенного наследия Хотимщины, опрашивали бабушек о том, какие песни они слышали, пели на праздник Ивана Купала. В итоге участницы коллектива «Адраджэнне» представили зрителям аутентичную купальскую песню характерную только для нашего прибеседского края.

Как рассказала журналисту «ШК» Елена Прошкина, директор централизованной клубной системы Хотимского района, на сценах «Александрии» также выступили народные коллективы «Пацеха» и «Горлица».

Во второй праздничный день наши народные вокальные коллективы также выступили в рамках второго этапа конкурса «Натхненне малой радзімы», — рассказала Елена Викторовна. — Это творческий марафон, который на протяжении 2019 года проходит на Могилевщине. Он посвящен Году малой родины и призван популяризировать достижения народной культуры. То, что в Александрии свое искусство представили сразу три народных коллектива Хотимска является высокой оценкой, как уровня мастерства вокалистов, так и демонстрацией богатого песенного наследия нашей родной земли.

Анна МАВИЧ