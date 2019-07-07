В Минске продавали места на кладбище за $1000. Нелегально

Источник материала: KYKY

В Минске задержали сотрудников предприятия «Спецкомбинат КБО», которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Силовики арестовали первого заместителя директора (он же главный инженер), а также начальника отдела материально-технического снабжения предприятия. Согласно данным МВД, мужчины пользовались тем, что свободных участков на кладбище «Северное» осталось немного. Поэтому они предлагали решить вопросы с захоронениями за немалую плату: цена за одну могилу составила порядка 1000 долларов. Следствие предполагает, что подозреваемые успели «продать» около 170 участков.

На этом еще не все. Главный инженер брал взятки алкоголем с сотрудников, которые нарушали трудовую дисциплину: опаздывали на работу или приходили в нетрезвом виде. Так работники продолжали занимать свои должности. Сейчас мужчина находится в СИЗО: на него завели дело по частям первой и второй статьи 430 УК РБ. Это грозит ему сроком колонии до десяти лет с конфискацией имущества.

В своб очередь, начальник отдела материально-технического снабжения брал поборы, которые якобы передавал людям, помогающим с местами для захоронения. На самом деле оставлял деньги себе. На него возбудили дело по статье 209 УК РБ, что чревато тремя годами тюрьмы. Расследование продолжается.