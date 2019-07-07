Большой и роскошный: пикап Ford F-550 превратили в мобильный офис за миллион долларов

Источник материала: Tut.by

Компания Lexani Motorcars сделала себе имя на переделке больших дорогих автомобилей (в ее портфолио есть удлиненный Cadillac Escalade и роскошные минивэны на базе моделей Mercedes), но в этот раз американцы превзошли самих себя.





Новый проект фирмы называется G:77 Sky Master, представляющий собой огромный мобильный офис. Основой для него послужил пикап Ford F-550, но подробностей по части техники в Lexani не приводят. Внутри тут есть шесть раздельных кожаных кресел с подогревом, функцией массажа и откидными подставками для ног, есть здесь и кухня с кофемашиной и микроволновой печью, а также отдельный санузел.









В отделке интерьера офиса на колесах используется натуральное дерево и 24-каратное золото, также на борту имеются планшеты Apple iPad и развлекательная система с 64-дюймовым экраном на разделительной перегородке и акустикой Bose.





Выложить за G:77 Sky Master придется кругленькую сумму — миллион долларов и это без учета дополнительных опций.