﻿ Большой и роскошный: пикап Ford F-550 превратили в мобильный офис за миллион долларов. 21.by
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Большой и роскошный: пикап Ford F-550 превратили в мобильный офис за миллион долларов

08.07.2019 14:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Lexani Motorcars сделала себе имя на переделке больших дорогих автомобилей (в ее портфолио есть удлиненный Cadillac Escalade и роскошные минивэны на базе моделей Mercedes), но в этот раз американцы превзошли самих себя.


Новый проект фирмы называется G:77 Sky Master, представляющий собой огромный мобильный офис. Основой для него послужил пикап Ford F-550, но подробностей по части техники в Lexani не приводят. Внутри тут есть шесть раздельных кожаных кресел с подогревом, функцией массажа и откидными подставками для ног, есть здесь и кухня с кофемашиной и микроволновой печью, а также отдельный санузел.



В отделке интерьера офиса на колесах используется натуральное дерево и 24-каратное золото, также на борту имеются планшеты Apple iPad и развлекательная система с 64-дюймовым экраном на разделительной перегородке и акустикой Bose.


Выложить за G:77 Sky Master придется кругленькую сумму — миллион долларов и это без учета дополнительных опций.

 
 
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Компания Lexani Motorcars сделала себе имя на переделке больших дорогих автомобилей, но в этот раз американцы превзошли самих себя.
 
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