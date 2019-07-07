Источник материала: Новости Волковыска

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину обсудить в Минске ситуацию вокруг конфликта в Донбассе.

Обращение украинского лидера опубликовали 8 июля на его YouTube-канале.

Переговоры Зеленский предлагает провести при содействии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции.

Владимир Зеленский заявил:

Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить, правда?

На это заявление уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что предложение о новом формате переговоров рассмотрят, но пока Россия не готова дать ответ.

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