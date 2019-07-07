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В Минске умер 10-месячный ребенок, которого пыталась убить мать
Источник материала: Партизан
Следственный комитет проинформировал, что в минской больнице умер 10-месячный мальчик, жизнь которого врачи пытались спасти почти две недели. В его избиении подозревают мать.
Вечером 17 июня в Минске задержали его 34-летнюю мать. По версии следствия, днем во дворе жилого дома женщина «с целью умышленного лишения жизни» нанесла ему тяжкие травмы. Ей не позволил его убить отец ребенка, очевидцы помогли ему отвезти сына в больницу.
Женщина задержана. Назначен ряд экспертиз, а также изучается содержимое компьютерной техники и мобильника, которыми пользовалась женщина для выяснения ее мотивов.
– В отношении подозреваемой продолжается проведение стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Мера пресечения остается прежней — заключение под стражу, – сообщили в СК.
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Следственный комитет проинформировал, что в минской больнице умер 10-месячный мальчик, жизнь которого врачи пытались спасти почти две недели. В его избиении...
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