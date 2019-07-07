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Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья
Источник материала: Партизан
Жена американского президента пришла на праздничный парад в честь Дня независимости США в белом облегающем платье, под которым явно читается отсутствие нижнего белья.
Фото EPA
Дональд и Мелания Трамп приняли участие в военном параде в честь Дня независимости США. При этом первая леди пришла в белом облегающем платье, под которое решила не одевать на праздник нижнее белье. Об этом свидетельствуют фото с парада.
Отметим, что жену американского президента считают иконой стиля, поскольку она всегда появляется на публике в стильных нарядах.
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Жена американского президента пришла на праздничный парад в честь Дня независимости США в белом облегающем платье, под которым явно читается отсутствие нижнего...
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