Мелания Трамп пришла на парад без нижнего белья

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Дональд и Мелания Трамп приняли участие в военном параде в честь Дня независимости США. При этом первая леди пришла в белом облегающем платье, под которое решила не одевать на праздник нижнее белье. Об этом свидетельствуют фото с парада.





Отметим, что жену американского президента считают иконой стиля, поскольку она всегда появляется на публике в стильных нарядах.