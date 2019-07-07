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На инаугурации нового президента Латвии произошел казус

08.07.2019 14:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эгилсу Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал одно слово.



Бывший судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс в понедельник, 8 июля, принял на себя должностные обязанности президента Латвии и принес торжественную клятву в Сейме, передает агентство Sputnik Латвия.

Левитс был избран президентом большинством голосов депутатов Сейма. На этой должности он сменил Раймонда Вейониса, который не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок.

"Я клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу народа Латвии. Я буду делать все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благосостоянию Латвии и ее жителей. Я буду свято чтить конституцию Латвии и законы государства. Я буду относиться справедливо ко всем и выполнять свои функции по совести", - приводит агентство слова Левитса.

Как отмечает DELFI, Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал последнее слово: вместо sirdsapzina - "совесть" - сказал apzina - "сознание".
 
 
Ссылка на источник 24
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Эгилсу Левитсу пришлось повторять клятву дважды, поскольку в первый раз он перепутал одно слово.
 
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