Дипломат: переговоры между президентами России и Украины уже начались, но пока они заочные

По словам Богдана Яременко, переговоры между президентами России и Украины уже начались. Правда, пока данный процесс является заочным. Путин декларирует какие-то свои тезисы, Зеленский, собственно, пытается объяснить собственную позицию. По сути, это и есть заочные переговоры глав государств.





Как будут развиваться события дальше, во многом зависит от работы команд двух президентов. Вернее, здесь важно, как грамотно они смогут использовать сложившуюся ситуацию, чтобы в итоге подготовить почву для полноценной встречи Путина и Зеленского с конкретным результатом. Вместе с тем сам Яременко отметил, что он пока не видит никаких оснований ждать конкретного результата в случае, если встреча Путина и Зеленского действительно состоится в ближайшее время.