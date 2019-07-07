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Дипломат: переговоры между президентами России и Украины уже начались, но пока они заочные

08.07.2019 14:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский дипломат Богдан Яременко утверждает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже начались. Вместе с тем, в статье, опубликованной изданием Главред, дипломат объяснил, что пока переговорный процесс носит заочный характер, и дальше все будет зависеть от работы команд украинского и российского президентов, сообщает replyua.net.

По словам Богдана Яременко, переговоры между президентами России и Украины уже начались. Правда, пока данный процесс является заочным. Путин декларирует какие-то свои тезисы, Зеленский, собственно, пытается объяснить собственную позицию. По сути, это и есть заочные переговоры глав государств.

Как будут развиваться события дальше, во многом зависит от работы команд двух президентов. Вернее, здесь важно, как грамотно они смогут использовать сложившуюся ситуацию, чтобы в итоге подготовить почву для полноценной встречи Путина и Зеленского с конкретным результатом. Вместе с тем сам Яременко отметил, что он пока не видит никаких оснований ждать конкретного результата в случае, если встреча Путина и Зеленского действительно состоится в ближайшее время. 
 
 
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Украинский дипломат Богдан Яременко утверждает, что переговоры между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским уже начались. Вместе с тем, в статье,...
 
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