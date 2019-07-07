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В Беларуси введена персональная ответственность чиновников за выплату займов
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко соответствующим указом ввел персональную ответственность чиновников за погашение займов. Согласно новому закону премьер-министр страны, например, несет ответственность за погашение государственных долгов, а председатель правления Нацбанка отвечает за погашение займов главного финансового учреждения.
Председатели облисполкомов и Минского горисполкома несут ответственность за погашение долга местных органов.
При этом в указе не уточняется, какая именно персональная ответственность предусматривается за невыполнение требований, пишет
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Александр Лукашенко соответствующим указом ввел персональную ответственность чиновников за погашение займов. Согласно новому закону премьер-министр страны,...
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