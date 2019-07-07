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Евро идет на антирекорд

08.07.2019 13:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 июля на БВФБ евро сеова упал, сейчас ему не хватает всего 5 дней до годового минимума.

Белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине. По итогам торгов 8 июля её значение опустилось до минимума за 10 месяцев. С начала июля корзина валют стала дешевле уже на 0,45%, а с начала года на 1,35%.

При этом курс доллара вырос на 0,0033 рубля до 2,0488 BYN/USD. Это максимальное значение за последние 19 дней. За последние восемь торговых сессий доллар ни разу не дешевел и подорожал суммарно на 0,0170 BYN.

Курс евро опустился ещё на 0,0038 рубля до 2,3036 BYN/EUR. Европейская валюта непрерывно дешевеет с начала июля. Суммарное падение составило уже 0,0215 BYN. Это позволило белорусскому рублю опустить курс евро до минимума за 360 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0094 рубля до 3,2138 BYN/100 RUB. Российской валюте нечем возразить белорусскому рублю уже восемь торгов подряд. За это время рубль РФ обвалился в цене уже на 0,0387 BYN до минимума за 20 дней.


Итоги первой июльской недели на валютном рынке Беларуси

курс доллара поднялся всего на 0,0055 BYN (+0,27%);
курс евро упал на 0,0177 BYN (−0,76%);
курс российского рубля снизился на 0,0155 BYN (−0,48%);

валютная корзина подешевела на 0,30%.

Россия

Центробанк РФ опять немного девальвировал российский рубль расчётами на завтра. Курс доллара при этом вырос на 29 копеек до 63,8699 российских рублей, курс евро поднялся всего на 5 копеек до 71,7067 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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8 июля на БВФБ евро сеова упал, сейчас ему не хватает всего 5 дней до годового минимума.
 
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