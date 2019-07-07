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Посольство РФ в Минске требует встречи с задержанными за "кровавый салют" россиянами

08.07.2019 13:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь посольства России в Минске сообщил, что 8 июля белорусским властям направлен запрос на посещение двух российских граждан, которых задержали после взрыва 3 июля на салюте в Минске.



«Мы направили запрос на посещение 2 задержанных российских граждан, сотрудников компании "Пиро-Росс" и надеемся, что вскоре доступ к ним консулу будет дан. Наши консульские сотрудники делают все для гарантирования их прав, адвокатов мы уже подключили», - сообщил радио Свабода пресс-секретарь посольства Сергей Араев.

Задержанные - это 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов, консультанты компании «Пиро-Росс», которая поставляла пиротехнические снаряды для фейерверка. Они сопровождали груз в Беларусь и должны были следить за запуском на празднике в Минске.

Следственный комитет Беларуси 4 июля после их задержания сообщил, что «в процессе заряжания салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями. А именно осуществляли механическое воздействие на патроны пиротехники при зарядании мортир, которое не предусмотрено правилами обращения с ними».


Уголовное дело ведется по статье о нарушении правил обращения с взрывоопасными веществами, которое привело к смерти человека по неосторожности.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь посольства России в Минске сообщил, что 8 июля белорусским властям направлен запрос на посещение двух российских граждан, которых задержали после...
 
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