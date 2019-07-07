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У кого есть лишний миллион? Под Минском продают дом за $900 000 - Tesla в подарок

08.07.2019 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В поселке Тарасово продают дом почти за 900 тысяч долларов, а покупателю обещают подарить электромобиль Tesla modes 85S.
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Объявление о продаже разместили на «Куфаре».

Что это за дом?

Автор объявления утверждает, что для переезда понадобятся только личные вещи, потому что «дом полностью укомплектован мебелью и техникой, все продумано до мелочей».

Участок – 14,74 сотки. Кроме дома площадью 374,1 квадратных метра на нем есть закрытая терраса с русской печью, домик для садового инвентаря, парник, навес под два авто, сад с плодовыми деревьями.

В доме два этажа и подвал. На первом этаже: кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная, санузел с кладовой, баня хаммам с джакузи для трех человек, гараж с зарядной станцией для электромобиля.

На втором этаже есть хозяйская спальня с личным санузлом и гардеробом, еще три спальни, кабинет, санузел с душевой и ванной, прачечная. В подвале – игровая комната, котельная, мастерская, подсобные помещения для хранения и прочего.


В подарок обещают электромобиль Tesla

Автор объявления говорит, что подарит покупателю Tesla model 85S. В самой простой комплектации она стоит около 65 тысяч долларов. 
 
 
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В поселке Тарасово продают дом почти за 900 тысяч долларов, а покупателю обещают подарить электромобиль Tesla modes 85S.
 
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