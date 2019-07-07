В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один» 

Источник материала: 21.by

DoubleTree by Hilton, дресс-код Black&White, вход строго по спискам и только персоны VIP – 2 июля о статусности светского мероприятия говорило всё. Премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета-2019.

В этом году премия «Номер один» приобрела небывалый для Беларуси масштаб: 150 победителей, которых выбирали почти 60 тысяч респондентов – потребителей, экспертов, лидеров мнений и членов оргкомитета. Это самый широкий охват независимого онлайн-голосования на сегодняшний день.

«В этом году мы ввели множество инноваций. Например, впервые была объявлена категория «Открытие года», впервые мы провели исследования в регионах Гомеля и Гродно. Также мы анонсировали запуск нового ежегодного бизнес-форума «Номер один» для участников и победителей премии, предпринимателей и специалистов. Это принципиально новый взгляд на формат проведения подобных мероприятий», - говорит организатор премии «Номер один» Татьяна Вержбовская.



Главным лицам компаний, получивших звание лучших, были вручены памятные награды и дипломы с символикой «Номер один», разработанные известным художником Владимиром Цеслером, из рук непревзойденных ведущих Дмитрия Кохно и Ольги Рыжиковой.

Всех победителей премии поздравляли известные артисты: ВЛАД ЧИЖИКОВ, BAROCCO PROJECT, NIKITA HODAS, MERIEM, ФРИДА, SHUMA И ZALESKI DESIGN SHOW.

Грандиозный масштаб обрела и сама организация Церемонии награждения: роскошное оформление, последнее техническое слово инноваций от режиссуры легендарной Чулпан Ганиевой, диджитал-фотозона и яркая VIP-вечеринка на After-party совместно с глянцевым журналом «ICON». Главный редактор «ICON» Ольга Рачко – бизнес-леди и икона стиля – лично вручила со сцены премии «Икона года» в 5-ти номинациях.

«В этом году премию «Иконой года» мы вручили в номинациях «Арт», «Спорт», «Медиа», «Бизнес» и «Стиль». По нашему мнению, именно эти люди формируют прогрессивное будущее», - отметила Ольга Рачко.



Для тех, кто следит за актуальной информацией о лидерах рынка и мнений, доступна трансляция на youtube-канале: www.youtube.com/watch

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ “НОМЕР ОДИН” 2019

Телеканал №1 - ОНТ

Радио №1 - Новое радио

Агентство по внутренней рекламе №1 - LCD-Media

Страховая компания №1 - Белросстрах

Банк №1 - Альфа-Банк

Банк для крупного бизнеса №1 - Банк БелВЭБ

Магазин фитнес-оборудования №1 - Салон спортивных тренажеров

Веломагазин №1 - M-Velo

Еда и напитки:

Производитель водки №1 РБ - ООО “Завод Бульбашъ”

Производитель вареных колбасных изделий №1 - ОАО “Волковысский мясокомбинат”

Производитель сосисок и сарделек №1 - ОАО “Волковысский мясокомбинат”

Производитель рыбы и морепродуктов №1 - серебряный призер ООО “Баренцево”

Соевый соус №1 - Kikkoman

Мороженое №1 - Каштан

Майонез №1 - КАМАКО

Пельмени №1 - МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ

Минеральная вода белорусского производства №1 - Минская-4

Рисовая крупа №1 - ЭКОлайн

Гречневая крупа №1 - ЭКОлайн

Красота:

Производитель декоративной косметики для глаз №1 - ООО “РЕЛУИ БЕЛ”

Производитель декоративной косметики для губ №1 - ООО “РЕЛУИ БЕЛ”

Магазин монобрендовой декоративной косметики №1 - RELOUIS

Сеть ювелирных магазинов №1 - ZIKO

Производитель косметики для ухода за лицом №1 - SATIVA

Бренд женской одежды белорусского производства №1 - NELVA

Магазин сумок №1 - BagStore

Сеть магазинов обуви белорусского производства №1 - МЕГАТОП

Сеть магазинов детской обуви №1 - shagovita

Магазин сумок белорусского производства №1 - Mattioli

Салон вечерних платьев класса люкс №1 - Sensation

Сеть магазинов косметики и парфюмерии №1 - КРАВТ

Интернет-магазин косметики №1 - КРАВТ

Косметическая компания прямых продаж №1 - MARY KAY

Комплексный уход за лицом (прямые продажи) №1 - TimeWise® “Чудо-набор” Age Minimize 3D™ / MARY KAY

Школа косметологии №1 - Мелеор

SPA-салон №1 - ЭтуальSpa

Тайский SPA-салон №1 - Белый лотос

Студия перманентного макияжа №1 - Alla Romazanova Studio

Салон красоты №1 - серебряный призёр BLOOM

Нижнее бельё белорусского производства №1 - бронзовый призер VERALLY

Магазин сумок №1 - серебряный призер Samsonite

Производитель текстиля для новорожденных №1 - серебряный призер Пелёнкино

ДОМ:

Салон светильников №1 - LUMIO

Система “Умный дом” №1 - AllVision

Салон керамической плитки №1 - Альтагамма

Салон элитных обоев №1 - Krea

Компания по строительству каркасных домов №1 - Woodplace

Компания по продаже пиломатериалов №1 - Русский лес

Мебельный центр №1 - ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Воротные системы №1 - Hörmann

Компания по изготовлению шкафов-купе №1 - сoupe.by

Магазин хозтоваров №1 - YORK.Хозтовары

Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты

Магазины бытовой техники премиум-класса №1 - бронзовый призер Технокласс

Микроволновые печи белорусского производства №1 - Horizont

Микроволновые печи белорусского производства №1 - серебряный призер Midea

Производитель паркета №1 - бронзовый призер ДПК “Лясковичи”

Сеть магазинов мебели №1 - серебряный призер Дом Торговли “Свислочь”

Образование:

Школа английского языка №1 - Школа английского языка EnglishPapa

IT-курсы №1 - IT-Academy Образовательного центра Парка высоких технологий

Школа программирования для детей №1 - ITeen Academy Образовательного центра Парка высоких технологий

Школа иностранных языков для детей №1 - Global Child

Центр развития для детей №1 - Global Child

Частная школа №1 - Эко-Эл

Детская школа плавания №1 - Swimming.By

Частный детский сад №1 - бронзовый призер Green Hill

Детская школа плавания №1 - бронзовый призер Клуб плавания Александры Герасимени

ЗДОРОВЬЕ:

Центр восстановления зрения №1 - VOKA

Центр эстетической медицины №1 - ШайнЭст

Центр эстетической медицины №1 г. Гомеля - серебряный призер Косметологический центр “ЭстМед”

Имеются противопоказания и побочные эффекты.

Стоматология №1 - УмкаБелМед

Детская стоматология №1 - ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультировать с врачом.

Сеть медицинских лабораторий №1 - SYNLAB, Беларусь

Методы лечения могут иметь противопоказания и возможные побочные эффекты.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА:

Глюкометр №1 - BIONIME / Акционерная компания “Montex Swiss AG” (Швейцарская Конфедерация) Представительство в Республике Беларусь

Медицинская техника. Перед применением внимательно прочтите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Компрессионный трикотаж №1 - Tonus Elast Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь

Спрей для горла №1 – ФАРИНГОСПРЕЙ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь

Изделия медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты.

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:

Венотонизирующее средство №1 - ДЕТРАЛЕКС (УАО) “LES LABORATOIRES SERVIER” (Французская Республика) представительство в Республике Беларусь

Назальный спрей на основе морской воды №1 - Аква Марис Представительство акционерного общества “JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.” (Республика Хорватия) в Республике Беларусь

Противоаллергическое средство №1 - ФЕНКАРОЛ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь

Средство для полоскания горла №1 - ФУРАСОЛ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь

Отхаркивающее средство №1 - Бронхипрет Представительство EAO “Bionorica SE” (ФРГ) в Республике Беларусь

Препарат магния №1 - Магнефар B6 ООО “MED-INTERPLAST” (Республика Польша) Представительство в Республике Беларусь

Противовоспалительное средство №1 - Ибупрофен ФТ суспензия ООО “ФАРМТЕХНОЛОГИЯ”

Лекарственные средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ:

Препарат, восполняющий дефицит фолиевой кислоты №1 - Лефол Ламира Общество с ограниченной ответственностью “Ламира-Фармакар” (ООО “Ламира-Фармакар”)

Витамины для беременных и кормящих женщин №1 - Мультизан Прегна Общество с ограниченной ответственностью “Ламира-Фармакар” (ООО “Ламира-Фармакар”)

Не является лекарственным средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Ортопедический салон №1 - ORTOS

Санаторий №1 г.Гродно и Гродненской области №1 - Медикал & Спа Резорт “Альфа Радон”

Санаторий №1 - Медикал & Спа Резорт “Альфа Радон”

Туризм, Места отдыха:

Отель категории 5 звезд №1 - DoubleTree by Hilton Minsk

Компания по организации индивидуальных туров №1 - AnyWayTravel

Туристическая компания №1 - серебряный призер - AnyWayTravel

Компания по горящим турам №1 - География путешествий

Туристическая компания №1 г.Гродно - Студия Отдыха

Компания по организации морских круизов №1 - MalibyTravel

Служба такси №1- Такси Пятница

Каршеринг №1 - Anytime

Аренда автомобилей №1 - PROKAT-AVTO24.BY

Аренда авто с водителем №1 - PROKAT-AVTO24.BY

Горнолыжный центр №1 - Силичи

Водно-развлекательный комплекс №1 - Аквапарк “Лебяжий”

Водно-развлекательный комплекс №1 - серебряный призер МФК “Мандарин”

Детский развлекательный центр №1 - Карамелька

Ресторан №1 - Butterbro Gastrobar

Ресторан высокой кухни №1 - Ресторан-клуб “Усадьба”

Клуб для мужчин №1 - Pin-code

Ресторан узбекской кухни №1 - Чайхана Lounge Cafe

Кальянная №1 - Мята Lounge, проспект Победителей, 89

Пиццерия №1 г.Гродно - Форно

Ресторан №1 г.Гомель - ФаСоль

Коттедж для отдыха №1 - DELICE Chalet&Spa

Праздничные услуги:

Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых

Компания по монтажу сценического оборудования и художественной постановки шоу №1 - LOCAL TEAM

Компания по прокату мебели для праздников №1 - PUR PUR

Компания по организации фейерверков №1 - Белый Тигр

Кейтеринг №1 - Favorit Catering

Кондитер №1 - Юлия Курмель

Свадебный распорядитель №1 - Наталья Жуковская

Аренда шатров №1 - LUXTENT

Компании по организации онлайн-трансляций №1 - ДДВидео

Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 - PyroGroup Technology

Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 - Soundcafe

Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 - Soundcafe

Компания по прокату светового оборудования №1 - Blackout studio

Компания по прокату сценических конструкций для концертов №1 - Blackout studio

Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio

Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий №1 - Blackout studio

Продакшн визуального контента №1 - Asterman Digital Production

Кавер-группа №1 - MERIEM BAND

Режиссёр шоу и концертов №1 - Чулпан Ганиева

Открытие года:

Открытие года - Шоу-рум скандинавской мебели и освещения Scanline

Открытие года - Интерьерное пространство Fusion House

Открытие года - Салон итальянских кухонь Veneta Cucine

Открытие года - Салон офисной мебели KingStyle

Открытие года - Кальянная Мята Lounge, ул.Зыбицкая, 2

Открытие года - Bogema караоке-клуб

Открытие года - Эногастрономический бутик PROWINE

Открытие года - Piano bar Pelican

Открытие года - Усадьба The White House

Открытие года - Компания Hologram.by

Открытие года - Кальянная Hookah Place Stellа, Победителей, 31/1

Премия 2020 года стартует в феврале 2021 года. Приглашаем лидеров рынка к сотрудничеству.

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