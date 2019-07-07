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В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»

08.07.2019 15:11 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»

 DoubleTree by Hilton, дресс-код Black&White, вход строго по спискам и только персоны VIP – 2 июля о статусности светского мероприятия говорило всё. Премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета-2019.

В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»

В этом году премия «Номер один» приобрела небывалый для Беларуси масштаб: 150 победителей, которых выбирали почти 60 тысяч респондентов – потребителей, экспертов, лидеров мнений и членов оргкомитета. Это самый широкий охват независимого онлайн-голосования на сегодняшний день.
«В этом году мы ввели множество инноваций. Например, впервые была объявлена категория «Открытие года», впервые мы провели исследования в регионах Гомеля и Гродно. Также мы анонсировали запуск нового ежегодного бизнес-форума «Номер один» для участников и победителей премии, предпринимателей и специалистов. Это принципиально новый взгляд на формат проведения подобных мероприятий», - говорит организатор премии «Номер один» Татьяна Вержбовская.
В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»

Главным лицам компаний, получивших звание лучших, были вручены памятные награды и дипломы с символикой «Номер один», разработанные известным художником Владимиром Цеслером, из рук непревзойденных ведущих Дмитрия Кохно и Ольги Рыжиковой.
Всех победителей премии поздравляли известные артисты: ВЛАД ЧИЖИКОВ, BAROCCO PROJECT, NIKITA HODAS, MERIEM, ФРИДА, SHUMA И ZALESKI DESIGN SHOW.

Грандиозный масштаб обрела и сама организация Церемонии награждения: роскошное оформление, последнее техническое слово инноваций от режиссуры легендарной Чулпан Ганиевой, диджитал-фотозона и яркая VIP-вечеринка на After-party совместно с глянцевым журналом «ICON». Главный редактор «ICON» Ольга Рачко – бизнес-леди и икона стиля – лично вручила со сцены премии «Икона года» в 5-ти номинациях.
«В этом году премию «Иконой года» мы вручили в номинациях «Арт», «Спорт», «Медиа», «Бизнес» и «Стиль». По нашему мнению, именно эти люди формируют прогрессивное будущее», - отметила Ольга Рачко.
В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»

Для тех, кто следит за актуальной информацией о лидерах рынка и мнений, доступна трансляция на youtube-канале:  www.youtube.com/watch

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ “НОМЕР ОДИН” 2019
Телеканал №1 - ОНТ
Радио №1 - Новое радио
Агентство по внутренней рекламе №1 - LCD-Media
Страховая компания №1 - Белросстрах
Банк №1 - Альфа-Банк
Банк для крупного бизнеса №1 - Банк БелВЭБ
Магазин фитнес-оборудования №1 - Салон спортивных тренажеров
Веломагазин №1 - M-Velo

Еда и напитки:
Производитель водки №1 РБ - ООО “Завод Бульбашъ”
Производитель вареных колбасных изделий №1 - ОАО “Волковысский мясокомбинат”
Производитель сосисок и сарделек №1 - ОАО “Волковысский мясокомбинат”
Производитель рыбы и морепродуктов №1 - серебряный призер ООО “Баренцево”
Соевый соус №1 - Kikkoman
Мороженое №1 - Каштан
Майонез №1 - КАМАКО
Пельмени №1 - МЯСНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
Минеральная вода белорусского производства №1 - Минская-4
Рисовая крупа №1 - ЭКОлайн
Гречневая крупа №1 - ЭКОлайн

Красота:

Производитель декоративной косметики для глаз №1 - ООО “РЕЛУИ БЕЛ”
Производитель декоративной косметики для губ №1 - ООО “РЕЛУИ БЕЛ”
Магазин монобрендовой декоративной косметики №1 - RELOUIS
Сеть ювелирных магазинов №1 - ZIKO
Производитель косметики для ухода за лицом №1 - SATIVA
Бренд женской одежды белорусского производства №1 - NELVA
Магазин сумок №1 - BagStore
Сеть магазинов обуви белорусского производства №1 - МЕГАТОП
Сеть магазинов детской обуви №1 - shagovita
Магазин сумок белорусского производства №1 - Mattioli
Салон вечерних платьев класса люкс №1 - Sensation
Сеть магазинов косметики и парфюмерии №1 - КРАВТ
Интернет-магазин косметики №1 - КРАВТ
Косметическая компания прямых продаж №1 - MARY KAY
Комплексный уход за лицом (прямые продажи) №1 - TimeWise® “Чудо-набор” Age Minimize 3D™ / MARY KAY
Школа косметологии №1 - Мелеор
SPA-салон №1 - ЭтуальSpa
Тайский SPA-салон №1 - Белый лотос
Студия перманентного макияжа №1 - Alla Romazanova Studio
Салон красоты №1 - серебряный призёр BLOOM
Нижнее бельё белорусского производства №1 - бронзовый призер VERALLY
Магазин сумок №1 - серебряный призер Samsonite
Производитель текстиля для новорожденных №1 - серебряный призер Пелёнкино

ДОМ:
Салон светильников №1 - LUMIO
Система “Умный дом” №1 - AllVision
Салон керамической плитки №1 - Альтагамма
Салон элитных обоев №1 - Krea
Компания по строительству каркасных домов №1 - Woodplace
Компания по продаже пиломатериалов №1 - Русский лес
Мебельный центр №1 - ДОМАШНИЙ ОЧАГ
Воротные системы №1 - Hörmann
Компания по изготовлению шкафов-купе №1 - сoupe.by
Магазин хозтоваров №1 - YORK.Хозтовары
Сеть магазинов бытовой химии и косметики №1 - Остров чистоты
Магазины бытовой техники премиум-класса №1 - бронзовый призер Технокласс
Микроволновые печи белорусского производства №1 - Horizont
Микроволновые печи белорусского производства №1 - серебряный призер Midea
Производитель паркета №1 - бронзовый призер ДПК “Лясковичи”
Сеть магазинов мебели №1 - серебряный призер Дом Торговли “Свислочь”

Образование:

Школа английского языка №1 - Школа английского языка EnglishPapa
IT-курсы №1 - IT-Academy Образовательного центра Парка высоких технологий
Школа программирования для детей №1 - ITeen Academy Образовательного центра Парка высоких технологий
Школа иностранных языков для детей №1 - Global Child
Центр развития для детей №1 - Global Child
Частная школа №1 - Эко-Эл
Детская школа плавания №1 - Swimming.By
Частный детский сад №1 - бронзовый призер Green Hill
Детская школа плавания №1 - бронзовый призер Клуб плавания Александры Герасимени

ЗДОРОВЬЕ:
Центр восстановления зрения №1 - VOKA
Центр эстетической медицины №1 - ШайнЭст
Центр эстетической медицины №1 г. Гомеля - серебряный призер Косметологический центр “ЭстМед”

Имеются противопоказания и побочные эффекты.
Стоматология №1 - УмкаБелМед
Детская стоматология №1 - ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультировать с врачом.
Сеть медицинских лабораторий №1 - SYNLAB, Беларусь
Методы лечения могут иметь противопоказания и возможные побочные эффекты.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА:
Глюкометр №1 - BIONIME / Акционерная компания “Montex Swiss AG” (Швейцарская Конфедерация) Представительство в Республике Беларусь
Медицинская техника. Перед применением внимательно прочтите инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Компрессионный трикотаж №1 - Tonus Elast Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь
Спрей для горла №1 – ФАРИНГОСПРЕЙ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь
Изделия медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты.
БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
Венотонизирующее средство №1 - ДЕТРАЛЕКС (УАО) “LES LABORATOIRES SERVIER” (Французская Республика) представительство в Республике Беларусь
Назальный спрей на основе морской воды №1 - Аква Марис Представительство акционерного общества “JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d.” (Республика Хорватия) в Республике Беларусь
Противоаллергическое средство №1 - ФЕНКАРОЛ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь
Средство для полоскания горла №1 - ФУРАСОЛ Представительство АО “Olainfarm” (Латвийская Республика) в Республике Беларусь
Отхаркивающее средство №1 - Бронхипрет Представительство EAO “Bionorica SE” (ФРГ) в Республике Беларусь
Препарат магния №1 - Магнефар B6 ООО “MED-INTERPLAST” (Республика Польша) Представительство в Республике Беларусь
Противовоспалительное средство №1 - Ибупрофен ФТ суспензия ООО “ФАРМТЕХНОЛОГИЯ”
Лекарственные средства. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Имеются противопоказания и побочные эффекты.
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ:
Препарат, восполняющий дефицит фолиевой кислоты №1 - Лефол Ламира Общество с ограниченной ответственностью “Ламира-Фармакар” (ООО “Ламира-Фармакар”)
Витамины для беременных и кормящих женщин №1 - Мультизан Прегна Общество с ограниченной ответственностью “Ламира-Фармакар” (ООО “Ламира-Фармакар”)
Не является лекарственным средством. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
Ортопедический салон №1 - ORTOS
Санаторий №1 г.Гродно и Гродненской области №1 - Медикал & Спа Резорт “Альфа Радон”
Санаторий №1 - Медикал & Спа Резорт “Альфа Радон”
Туризм, Места отдыха:

Отель категории 5 звезд №1 - DoubleTree by Hilton Minsk
Компания по организации индивидуальных туров №1 - AnyWayTravel
Туристическая компания №1 - серебряный призер - AnyWayTravel
Компания по горящим турам №1 - География путешествий
Туристическая компания №1 г.Гродно - Студия Отдыха
Компания по организации морских круизов №1 - MalibyTravel
Служба такси №1- Такси Пятница
Каршеринг №1 - Anytime
Аренда автомобилей №1 - PROKAT-AVTO24.BY
Аренда авто с водителем №1 - PROKAT-AVTO24.BY
Горнолыжный центр №1 - Силичи
Водно-развлекательный комплекс №1 - Аквапарк “Лебяжий”
Водно-развлекательный комплекс №1 - серебряный призер МФК “Мандарин”
Детский развлекательный центр №1 - Карамелька
Ресторан №1 - Butterbro Gastrobar
Ресторан высокой кухни №1 - Ресторан-клуб “Усадьба”
Клуб для мужчин №1 - Pin-code
Ресторан узбекской кухни №1 - Чайхана Lounge Cafe
Кальянная №1 - Мята Lounge, проспект Победителей, 89
Пиццерия №1 г.Гродно - Форно
Ресторан №1 г.Гомель - ФаСоль
Коттедж для отдыха №1 - DELICE Chalet&Spa

Праздничные услуги:

Компания по декору мероприятий №1 - Мастерская Масленниковых
Компания по монтажу сценического оборудования и художественной постановки шоу №1 - LOCAL TEAM
Компания по прокату мебели для праздников №1 - PUR PUR
Компания по организации фейерверков №1 - Белый Тигр
Кейтеринг №1 - Favorit Catering
Кондитер №1 - Юлия Курмель
Свадебный распорядитель №1 - Наталья Жуковская
Аренда шатров №1 - LUXTENT
Компании по организации онлайн-трансляций №1 - ДДВидео
Компания по оформлению мероприятий спецэффектами №1 - PyroGroup Technology
Компания по прокату профессионального звукового оборудования для концертов №1 - Soundcafe
Компания по техническому обеспечению корпоративных и частных мероприятий №1 - Soundcafe
Компания по прокату светового оборудования №1 - Blackout studio
Компания по прокату сценических конструкций для концертов №1 - Blackout studio
Компания по прокату светодиодных экранов №1 - Blackout studio
Компания по прокату мультимедийного оборудования для мероприятий №1 - Blackout studio
Продакшн визуального контента №1 - Asterman Digital Production
Кавер-группа №1 - MERIEM BAND
Режиссёр шоу и концертов №1 - Чулпан Ганиева

Открытие года:
Открытие года - Шоу-рум скандинавской мебели и освещения Scanline
Открытие года - Интерьерное пространство Fusion House
Открытие года - Салон итальянских кухонь Veneta Cucine
Открытие года - Салон офисной мебели KingStyle
Открытие года - Кальянная Мята Lounge, ул.Зыбицкая, 2
Открытие года - Bogema караоке-клуб
Открытие года - Эногастрономический бутик PROWINE
Открытие года - Piano bar Pelican
Открытие года - Усадьба The White House
Открытие года - Компания Hologram.by
Открытие года - Кальянная Hookah Place Stellа, Победителей, 31/1

Премия 2020 года стартует в феврале 2021 года. Приглашаем лидеров рынка к сотрудничеству.
Сайт проекта: www.premium-n-one.com
Youtube-канал Premium Number One: www.youtube.com/channel/UCFBSPSxX4pAlaHnIOgqyWBA/featured
Инстаграм: @ premiya_nomer_odin

В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»
 

 
 
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DoubleTree by Hilton, дресс-код Black&White, вход строго по спискам и только персоны VIP – 2 июля о статусности светского мероприятия говорило всё. Премия «Номер один» - главное бизнес-событие лета-2019.
 
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