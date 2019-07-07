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Возможную стройку на Новопроектной обсудят в Горках
08.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Общественное обсуждение возможного строительства домов на улице Новопроектная состоится сегодня в академическом учебном корпусе №14 (аудитория 831).
Начало в 18:00.
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Общественное обсуждение возможного строительства домов на улице Новопроектная состоится сегодня в академическом учебном корпусе №14 (аудитория 831). Начало в 18:00....
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