Раскрыта кража золотых изделий в Ляховичском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ляховичский РОВД обратилась 64-летняя жительница одного из садовых товариществ района, которая сообщила, что в период времени с конца мая по 7 июля из дачного дома её дочери, расположенного в этом же товариществе, были похищены 8 золотых изделий общей стоимостью 1 900 рублей.





Подозрение сотрудников уголовного розыска пало на 34-летнего неработающего сожителя дочери, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками получены доказательства его причастности к похищению драгоценностей. Подозреваемый сознался, что продал похищенное за 500 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь), правонарушитель задержан, местонахождение похищенного установлено.

Официальный представитель УВД

Брестского облисполкома Илья Помин