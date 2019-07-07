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Раскрыта кража золотых изделий в Ляховичском районе
08.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Ляховичский РОВД обратилась 64-летняя жительница одного из садовых товариществ района, которая сообщила, что в период времени с конца мая по 7 июля из дачного дома её дочери, расположенного в этом же товариществе, были похищены 8 золотых изделий общей стоимостью 1 900 рублей.
Подозрение сотрудников уголовного розыска пало на 34-летнего неработающего сожителя дочери, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативниками получены доказательства его причастности к похищению драгоценностей. Подозреваемый сознался, что продал похищенное за 500 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь), правонарушитель задержан, местонахождение похищенного установлено.
Официальный представитель УВД
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В Ляховичский РОВД обратилась 64-летняя жительница одного из садовых товариществ района, которая сообщила, что в период времени с конца мая по 7 июля из дачного...
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