Капитан «Пяста»: «В матчах с БАТЭ оставим на поле наши сердца и… яйца»

Источник материала: Tut.by

Капитан «Пяста» Херард Бадя поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в Лиге чемпионов, отметив, что его команда оставит на поле буквально всё.



Фото: Lukasz Grochala/CYFRASPORT

«Не буду скрывать, что команда из Беларуси является фаворитом противостояния. Футболисты БАТЭ выиграли национальный чемпионат 15 раз, а с 2006 года делают это регулярно, год за годом. Кроме того, они имеют пятикратное участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Но нам нравится делать сюрпризы. Мы недавно выиграли чемпионат Польши, хотя в нас мало кто верил. Почему мы не можем снова удивлять?

Чемпионат Беларуси в разгаре, и для БАТЭ это большой плюс. Мы же играли только спарринги, а это не то же самое. Но постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и… яйца. Не знаю, выиграем или нет, но обещаю, что команда будет сражаться.

Когда вы анализируете и смотрите матчи БАТЭ, то большой разницы с нами не заметите. Да, „Пяст“ не играл с „Баварией“ или „Манчестер Юнайтед“, но у нас тоже хорошие футболисты. Думаю, в Борисове смотрели наши матчи и должны немного нервничать», — приводят слова Бади Sportowe Fakty.

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