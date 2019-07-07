ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Капитан «Пяста»: «В матчах с БАТЭ оставим на поле наши сердца и… яйца»

08.07.2019 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Капитан «Пяста» Херард Бадя поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в Лиге чемпионов, отметив, что его команда оставит на поле буквально всё.


Фото: Lukasz Grochala/CYFRASPORT

«Не буду скрывать, что команда из Беларуси является фаворитом противостояния. Футболисты БАТЭ выиграли национальный чемпионат 15 раз, а с 2006 года делают это регулярно, год за годом. Кроме того, они имеют пятикратное участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Но нам нравится делать сюрпризы. Мы недавно выиграли чемпионат Польши, хотя в нас мало кто верил. Почему мы не можем снова удивлять?

Чемпионат Беларуси в разгаре, и для БАТЭ это большой плюс. Мы же играли только спарринги, а это не то же самое. Но постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и… яйца. Не знаю, выиграем или нет, но обещаю, что команда будет сражаться.

Когда вы анализируете и смотрите матчи БАТЭ, то большой разницы с нами не заметите. Да, „Пяст“ не играл с „Баварией“ или „Манчестер Юнайтед“, но у нас тоже хорошие футболисты. Думаю, в Борисове смотрели наши матчи и должны немного нервничать», — приводят слова Бади Sportowe Fakty.

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Когда: 10 июля, 20.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 4 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Что: «Динамо» (Минск) — «Лиепая», 1-й раунд квалификации Лиги Европы, ответный матч

Когда: 18 июля, 19.30

Где: Стадион «Динамо»

Сколько: от 4 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитан «Пяста» Херард Бадя поделился ожиданиями от противостояния с БАТЭ в Лиге чемпионов, отметив, что его команда оставит на поле буквально всё.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске прошла III Церемония награждения VIP-премии «Номер один»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика