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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Источник материала: Tut.by
Федерация гандбола России
Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши.
Екатерина Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.
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Федерация гандбола России сообщила о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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