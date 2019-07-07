20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Источник материала: Tut.by

Федерация гандбола России сообщила о гибели игрока национальной сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой.





Трагедия случилась после окончания чемпионата Европы, проходившего со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки. По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши.

Екатерина Королева родилась 8 октября 1998 года в Крымске. С 15 лет занималась гандболом, до последнего времени выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, привлекалась в молодежную сборную России.