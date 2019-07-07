Политический конфликт между Грузией и Россией грозит перерасти в торговую войну

Источник материала: Ежедневник



фото: currenttime.tv

Фракция "Единая Россия" в Госдуме сегодня поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу фракции, вице-спикера Сергея Неверова. Он заявил о наличии русофобских настроений в Грузии: «Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки". В связи с этим на Совете Госдумы будет поднят вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия.

Напомним, что на фоне обострения российско-грузинских отношений уже прекращено авиасообщение между странами.

Ранее Роспотребнадзор выступил с заявлением об ухудшении качества поставляемых в Россию грузинских вин.