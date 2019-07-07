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Политический конфликт между Грузией и Россией грозит перерасти в торговую войну
08.07.2019 15:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: currenttime.tv
Фракция "Единая Россия" в Госдуме сегодня поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
Об этом пишет
Напомним, что на фоне обострения российско-грузинских отношений
Ранее Роспотребнадзор
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Фракция "Единая Россия" в Госдуме сегодня поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту...
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