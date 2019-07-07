Евроторг вышел на российскую биржу с облигациями на 5 млрд российских рублей

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

«Дочка» «Евроторга» ООО «Ритейл Бел Финанс» закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд российских рублей , техническое размещение запланировано на 9 июля. Как сообщает РБК, ссылаясь на свои источники, Беларусь рассматривает возможность выхода на российский долговой рынок после «Евроторга».

рублевый долговой рынок.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299f

рублевый долговой рынок.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299fпосле «Евроторга».

«Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», – сказал один из собеседников РБК. По его словам, планируется разместить бумаги на 10–15 млрд российских рублей. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд российских рублей ЦБ зарегистрировал 4 июля.

«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».



Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков отметил, что в первичном размещении впервые за долгое время приняли участие западные фонды. «Спрос превысил предложение более чем в два раза и составил около 13 млрд рублей, со стороны инвесторов поступило более 100 заявок – от банков, управляющих компаний (в том числе управляющих пенсионными накоплениями), инвестиционных компаний, западных фондов и также физлиц», – сообщил Шулаков.