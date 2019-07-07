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Евроторг вышел на российскую биржу с облигациями на 5 млрд российских рублей
Источник материала: Myfin
«Дочка» «Евроторга» ООО «Ритейл Бел Финанс» закрыла 5 июля книгу заявок на размещение рублевых облигаций на 5 млрд
рублевый долговой рынок.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299f
рублевый долговой рынок.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/05/07/2019/5d1f2e999a7947d63cae299fпосле «Евроторга».
«Фактически «Евроторг» как один из лучших корпоративных белорусских заемщиков прокладывает дорожку для суверенного долга», – сказал один из собеседников РБК. По его словам, планируется разместить бумаги на 10–15 млрд российских рублей. Проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд российских рублей ЦБ зарегистрировал 4 июля.
«Евроторг» разместил облигации на десять лет, через пять лет по ним предусмотрена оферта. В ходе сбора заявок ориентир ставки первого купона снизился, финальная ставка определена как 10,95% годовых (при первоначальном диапазоне 11–11,5%). Организаторами размещения выступили Газпромбанк, BCS Global Markets, МКБ, БК «Регион» и «Ренессанс Капитал».
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Ожидается, что Беларусь разместит в России облигации на 10 15 млрд российских рублей.
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