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В Минске умер 10-месячный ребёнок, в избиении которого подозревается мать

08.07.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске 29 июня в больнице умер 10-месячный ребёнок, за избиение которого ранее была задержана его 34-летняя мать.

Как сообщает Следственный комитет, продолжается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая подозревается в причинении сыну тяжких телесных повреждений с целью умышленного лишения жизни.

Допрошены свидетели, назначено проведение ряда экспертиз, изучается информация, содержащаяся в компьютере и мобильнике подозреваемой. Выясняется мотив действий женщины.

Фигурантка содержится под стражей.

Ранее стало известно, что в Минске 17 июня мать хотела убить своего ребёнка. 

Её действиям помешал отец малыша – подробнее здесь.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске 29 июня в больнице умер 10-месячный ребёнок, за избиение которого ранее была задержана его 34-летняя мать. Как сообщает Следственный...
 
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