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Десятки жертв: в Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В городе Агра на севере Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погибли около 30 человек. Еще 16 граждан удалось спасти. Все они доставлены в близлежащую больницу с различными травмами.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.
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Новости Индии. В городе Агра на севере Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
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