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Десятки жертв: в Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты

08.07.2019 15:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В городе Агра на севере Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погибли около 30 человек. Еще 16 граждан удалось спасти. Все они доставлены в близлежащую больницу с различными травмами.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

Десятки жертв: в Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты

Десятки жертв: в Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты

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Новости Индии. В городе Агра на севере Индии пассажирский автобус рухнул в обрыв с 5-метровой высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
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