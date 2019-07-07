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Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

08.07.2019 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Иркутске стартовал 9-й ралли-марафон «Шелковый путь». В 2019 году гонка пройдет по территориям России, Монголии и Китая и продолжится 10 дней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маршрут марафона составляет 5 тысяч километров, из которых половина придется на спецучастки. Впервые на трассу вышел анонсированный в 2018 году белорусский «капотник» команды – «МАЗ-СПОРТавто».

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Первый этап ралли-рейда хоть и составил всего 51 километр, оказался очень непростым, ведь проходил по размытым ливнями дорогам Иркутской области.

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Отрадно, что белорусский экипаж под руководством Сергея Вязовича показал лучшее время и занял первое место в зачете грузовиков. МАЗ Алексея Вишневского стал третьим.

Второй этап ралли свяжет Байкальск и Улан-Удэ. Спецучасток длиной 212 километров пройдет по каменистым участкам с бесконечными подъемами, перевалами и спусками. Этап станет серьезным испытанием как для пилотов, так и для техники.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Команда «МАЗ-СПОРТавто» под руководством Вязовича выиграла 1-й этап ралли «Шёлковый путь»

Люди в материале: Сергей Вязович
 
 
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Новости Беларуси. В Иркутске стартовал 9-й ралли-марафон «Шелковый путь». В 2019 году гонка пройдет по территориям России, Монголии и Китая и продолжится 10 дней,...
 
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