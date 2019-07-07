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Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку

08.07.2019 15:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

20-летняя София Уилкокс сделала трогательный подарок своему отчиму, Брайану Сандуски. Девушка подготовила коллаж из записок, которые он прикреплял к ее двери в детстве.

Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку
Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox

Как сообщает Daily Mail, студентка сохранила абсолютно все сообщения, чтобы однажды показать своему отчиму, как много для нее значит его поддержка.

София сняла этот трогательный момент на видео, а позже написала в Twitter: «Во время учебы в средней школе отчим каждый день оставлял записку на моей двери, чтобы вдохновлять меня. С тех пор прошло шесть лет. Сегодня я отдаю ему эти записи. #Сднемотца».

Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку
Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox

Мужчина заплакал, получив такой подарок от своей падчерицы. Видеоролик с Брайаном набрал более ста тысяч просмотров.

После того, как очаровательное видео стало вирусным, София сказала: «Он был переполнен эмоциями. Он понятия не имел, что я сохранила записи. Я берегла эти записки, потому что они помогали мне чувствовать любовь и заботу отчима».

Оставлял вдохновляющие записки каждый день. Девушка трогательно поблагодарила отчима за его поддержку
Фото: Kennedy News / Sophia Wilcox

София призналась, что сбилась со счета, сколько записок ей оставил Брайан, но в числе избранных: «Сегодняшнее слово – СИЛА!!!», «Желаю тебе такого же прекрасного дня, как ты сама!!!», «ТЫ УДИВИТЕЛЬНАЯ. БУДЬ ТАКОЙ, ЖИВИ ТАК, + ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!».

Трогательные видео с детьми и их родителями часто появляются в интернете. 

Например, недавно родители рассказали, почему их дети могут расплакаться – здесь подробнее.  

Люди в материале: София Уилкокс, Брайан Сандуски
 
 
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20-летняя София Уилкокс сделала трогательный подарок своему отчиму, Брайану Сандуски. Девушка подготовила коллаж из записок, которые он прикреплял к ее двери в...
 
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