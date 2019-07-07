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«Армейская жизнь изнутри». Патриотический лагерь спецназа в Минске принял 25 школьников-новобранцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первая школа мужества. Патриотический лагерь спецназа открылся на базе войсковой части 3214. Сюда прибыли 25 школьников-новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ближайшие десять дней они сменят отчий дом на казарму и полностью вольются в армейский распорядок – их ждет строевая и огневая подготовка, прохождение полосы препятствий. Сегодня для ребят провели показательные выступления. Свое мастерство и навыки школьникам показали различные подразделения.
Тимур Мейшутович, учащийся 6 класса средней школы № 185 Минска:
Андрей Уткин, сотрудник Академии МВД Беларуси:
Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Кроме всего прочего, мы сделаем полевые выходы. У них будет выезд на стрельбища. Они ознакомятся с оружием, с техникой, поживут в расположении солдат, посмотрят, что такое армейская жизнь изнутри. Я думаю, что не все они, конечно, станут солдатами в свое время, но они защитниками будут.
Кроме занятий в войсковой части, особая юная бригада посетит мастер-класс от сотрудников ГАИ и спасателей. В конце смены новобранцы выступят с показательными боями для родителей и солдат.
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Новости Беларуси. Первая школа мужества. Патриотический лагерь спецназа открылся на базе войсковой части 3214. Сюда прибыли 25 школьников-новобранцев, сообщили в...
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