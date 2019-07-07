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На юго-западе Ирана произошло сильное землетрясение: есть жертвы
Источник материала: СТВ
Новости Ирана. Сильное землетрясение на юго-западе Ирана привело к жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о гибели одного человека. Не менее 20 местных жителей получили различные травмы. Все они госпитализированы.
Магнитуда подземных толчков составила 5.7. Бригады специалистов оценивают масштаб причиненного ущерба.
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Новости Ирана. Сильное землетрясение на юго-западе Ирана привело к жертвам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно о гибели одного человека. Не...
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