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«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

08.07.2019 14:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 450 тысяч тонн калийных удобрений Беларусь поставит в Бангладеш в течение следующего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, доля нашего калия на рынке Бангладеш достигнет 50 %, что на 10 % больше, чем в 2018 году.

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Взаимный товарооборот между двумя странами увеличивается в том числе и за счет поставок техники. Однако стороны видят гораздо больше перспектив для сотрудничества.

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Экономика Бангладеш развивается достаточно успешно. Это растущие рынки. Страна, численность населения которой – 170 миллионов человек, это достаточно емкий рынок, и мы многие товары импортируем. Это не только одностороннее – это взаимовыгодное сотрудничество, и оно будет прирастать новыми проектами.

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Эм-ди Насируззаман, первый заместитель министра сельского хозяйства Бангладеш:
Мы не ограничиваем наше сотрудничество только поставками удобрений или сельскохозяйственной техники. Нам также интересны проекты в образовательной сфере и подготовке кадров.

В свою очередь, Беларусь покупает в Бангладеш волокна для ковровой промышленности, текстиль и изделия из кожи. Объемы торговли между странами неизменно увеличиваются: в 2018 году он достигнул отметки в 150 миллионов долларов.

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений

Люди в материале: Михаил Мясникович, Эм-ди Насируззаман
 
 
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Новости Беларуси. 450 тысяч тонн калийных удобрений Беларусь поставит в Бангладеш в течение следующего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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