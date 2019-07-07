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«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 450 тысяч тонн калийных удобрений Беларусь поставит в Бангладеш в течение следующего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, доля нашего калия на рынке Бангладеш достигнет 50 %, что на 10 % больше, чем в 2018 году.
Взаимный товарооборот между двумя странами увеличивается в том числе и за счет поставок техники. Однако стороны видят гораздо больше перспектив для сотрудничества.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эм-ди Насируззаман, первый заместитель министра сельского хозяйства Бангладеш:
В свою очередь, Беларусь покупает в Бангладеш волокна для ковровой промышленности, текстиль и изделия из кожи. Объемы торговли между странами неизменно увеличиваются: в 2018 году он достигнул отметки в 150 миллионов долларов.
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«Это взаимовыгодное сотрудничество». Беларусь поставит в Бангладеш 450 тысяч тонн калийных удобрений
Новости Беларуси. 450 тысяч тонн калийных удобрений Беларусь поставит в Бангладеш в течение следующего финансового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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