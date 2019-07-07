От дверной ручки до самолета. Как увидеть идею своими руками?

Источник материала: Аргументы и факты

Уверен, каждое утро вы начинаете с чашки крепкого, бодрящего кофе, который позволяет сделать этот день чуть-чуть, но все-таки лучше. Я тоже не являюсь исключением. Год от года я мечтаю отправиться в путешествие по Латинской Америке. От Эквадора до Бразилии, от Перу до Гватемалы наслаждаться вкусом горячего, возможно, лучшего в мире кофе. Однако с каждым годом я все больше и больше понимаю, что могу себе позволить по цене нескольких чашек любимого напитка гораздо больше. Уже сегодня вы можете арендовать автомобиль или самокат поминутно, снять квартиру или офис на несколько дней – все это вы можете измерить количеством выпитых кружек. А сегодня вы можете даже посчитать, сколько раз латте будет радовать ваши вкусовые рецепторы по цене аренды гидроабразивного станка. Все это можно сделать прямо сейчас, посетив одно из самых необычных мест в Беларуси – MakeIT.center.





MakeIT.center – это творческое пространство для технически подкованных людей, место, где есть все необходимое оборудование для того, чтобы создать высокотехнологичный проект и для того, чтобы наконец починить сливной механизм в унитазе. Наш центр создавался полгода на базе военного бункера. Мы сделали полный ремонт помещения: от дренажной системы до установки самого современного оборудования. Место открылось зимой и уже помогло выйти на рынок многим молодым проектам. Сюда обращаются за помощью, чтобы привести идеи в действие. Просто зарегистрируйтесь на сайте, и вы уже в системе MakeIT.center. В дальнейшем каждый посетитель проходит обучение для работы с оборудованием и сдает тесты, после которых он получает полный допуск к инструментам и станкам. Вы можете не только забронировать время работы, но и конкретный станок через сайт. Площадка создавалась не только для стартапов и компаний, работа с станками доступна абсолютно каждому – аренда одной единицы оборудования не превышает 2-4 рублей в час.

Между собой мы называем центр хакспейсом, местом, где возникают невероятные технические решения. Однако есть существенная разница между привычными платформами такого типа (Германия, США) и нашей.

Обычно такое пространство оснащено различными рабочими инструментами (3D принтер, станок лазерной и плазменной резки, гидроабразивный станок), где люди создают изделие одиночного образца для личного пользования. Мы же взяли основную идею и развили ее до концепции создания проектов и вывода их на рынок. В основном мы работаем со стартапами, которые достигли уровня MVP (Minimal Viable Product), т.е. у них уже есть минимально жизнеспособный продукт с достаточным функционалом, чтобы пользователь мог дать обратную связь для последующего его улучшения.

Сейчас проект стал более масштабным, мы привлекаем университеты, обучаем студентов. Сотрудники центра проводят мастер-классы как индивидуально, так и в группах в формате теория плюс практика, будь то лекция по 3D печати и прототипированию или обучение работе с лазерным станком. Более того, студенты могут проходить здесь свою учебную практику, а после выпуска мы готовы принять каждого из них на работу.





Я бы хотел отметить, что мы не просто площадка для аренды станков, в нашей основе заложена философия Lean Production (Бережливое производство). Обучение этой концепции мы выводим на первый план. Именно Бережливое производство позволяет добиваться результатов не только в маленьких проектах, но и в крупной промышленности. Каждому посетителю мы показываем, как правильно пользоваться инструментом без временных потерь и что поможет увеличить эффективность его труда. Так, некоторые ребята отлично справляются с технической частью, но тонут при решении мелких задач, например, когда прорабатывают упаковку продукта. Порой на поиски этой информации у них уходят недели, здесь — несколько минут. 5s доска, Андон и ряд других «фишек», имплементированных в работу нашего центра, позволяют не только создать атмосферу настоящего современного производства, но и подготовить почву для успешной реализации своих самых смелых идей.

Сегодня MakeIT.center — это не только своеобразная теплица для выращивания стартапов. Это грандиозный проект для создания инженерной экосистемы, где талантливые ребята будут создавать удивительные вещи из простых материалов. Прямо сейчас наши посетители уже реализуют идеи электроскейтбордов, отслеживаемых мячей для гольфа и собирают планер. Но мы не планируем останавливаться – подобные центры будут открываться повсеместно, в том числе и за пределами Беларуси. А пока, возможно, именно вы измените будущее вместе с MakeIT.center.

*на правах рекламы.