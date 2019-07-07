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«Приехал за ними, а пьяный или нет - не видно». Что известно о ДТП под Белоозерском с пятью погибшими

08.07.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Ехали на дурной скорости», — рассказывают AUTO.TUT.BY очевидцы аварии под Белоозерском. В ней погибли пять человек, трое из которых — дети. Компания возвращалась с дачи.


Напомним, 7 июля под Белоозерском 31-летний водитель не справился с управлением Mercedes GL, авто опрокинулось в мелиоративный канал. В салоне внедорожника находились 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей (четырехлетняя девочка, девятилетняя девочка и девятилетний мальчик).

В результате ДТП пять пассажиров — трое детей, мужчина и женщина — скончались на месте. Остальные пассажиры, в т.ч. водитель, не пострадали. Подозреваемый задержан, он был пьян — в выдыхаемом им воздухе было зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Водителя Mercedes зовут Андрей. Молодой человек сам из Белоозерска, но живет и работает в Минске. На родину приезжает время от времени. По словам местных жителей, Mercedes принадлежал его отцу. Машина все время стояла возле дома, где жил парень. Его отец сейчас работает в России.

Водитель Андрей. Фото со страницы во «ВКонтакте»

Накануне трагедии компания молодых людей отдыхала в квартире в городе, рассказал TUT.BY знакомый водителя. Около 3.00 они поехали за город на дачу, где продолжили веселиться до утра. На следующий день молодые люди решили разъезжаться по домам — и позвонили Андрею, чтобы тот подъехал на автомобиле и отвез их в Белоозерск. Андрей согласился, приехал со своими знакомыми, забрал отдыхающих и поехал в город. Так в салоне оказалось 10 человек: пять мужчин, две женщины и трое детей.

— Водитель приехал, забрал и уехал. Это был человек не из той компании, которая сидела у нас. Пьяный он был или не пьяный — не увидеть было, — рассказал TUT.BY житель Белоозерска Александр, владелец дачи, где отдыхала компания. Сам Александр с женой в Mercedes не сели, решили добираться до Белоозерска на велосипедах.


Фото с той самой вечеринки на даче. Со страницы Екатерины К. во «ВКонтакте»

По дороге в город — она лежит через каналы ГРЭС — водитель не справился с управлением и вылетел в один из технических каналов с холодной водой.

— Неслись они, как ненормальные, на дурной скорости, еще и детей в машину посадили. Потом мы услышали громкий хлопок — это машина оказалась в воде. Все были сильно пьяные, — рассказали очевидцы, которые отдыхали неподалеку. Мелиоративный канал, где произошло страшное ДТП, — популярное место отдыха у здешних жителей.


Фото: пресс-служба МВД.

— Это типичная ситуация, везде так! За руль садятся пьяными, потому что знают все местные тропы, — неохотно объясняют случившееся местные.

В тот день в компании были две молодые женщины со своими детьми: Ирина с девятилетней дочкой Машей и Екатерина с четырехлетней дочерью Маргаритой и девятилетним сыном Егором. Все, кроме Екатерины, погибли — ей удалось выбраться.


Погибшие Ирина и Маша. Фото со страницы Ирины во «ВКонтакте»

Выжившая Екатерина К. и ее погибшие дети — Маргарита и Егор

— Они были любители отдохнуть. Но детки их были досмотрены, всегда хорошо одеты, не голодные. Ирина — мать-одиночка, Катя в разводе. У каждой отдельное жилье, бабушки их всегда навещали. Обычные среднестатистические семьи, не бедные и не богатые. Катя — спортсменка, входит в состав волейбольной команды города, участвует в соревнованиях, — рассказывают земляки о пострадавших ДТП.

Известно, что единственному погибшему в этой аварии мужчине был 21 год, его звали Павел.

 
Теги: Минск
 
 
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- Неслись они, как ненормальные, на дурной скорости, еще и детей в машину посадили, - рассказывают очевидцы аварии.
 
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