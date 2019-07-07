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IKEA планирует удвоить объем закупок из Беларуси

08.07.2019 15:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

IKEA планирует удвоить объем закупок из Беларуси

фото: o2c3ds.ru

Такую цель компания поставила на ближайший год, рассказал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.

До 10 июля шведский ритейлер IKEA принимает резюме от кандидатов на позицию специалиста по развитию бизнеса в Беларуси, отвечающего за закупки товаров и работу с поставщиками, пишет tut.by. Как рассказал порталу посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, сотрудничество Беларуси с компанией можно назвать успешным: Беларусь производит товары для концерна на 80 млн евро.

В прошлом году компания провела семинар под красноречивым названием Go Belarus. На нем ИКЕА приглашала своих поставщиков из разных стран создавать новые производства, причем именно в Беларуси.

По словам Мирончика, с момента проведения семинара в Беларуси уже зарегистрированы новые компании, которые планируют производить продукцию под брендом ИКЕА. «Объем закупок продукции, произведенной белорусскими предприятиями, постоянно увеличивается, ежегодный прирост составляет около 50%. Сотрудники минского представительства ИКЕА постоянно ведут работу над поиском потенциальных поставщиков в Беларуси, согласных работать по заказам концерна, — отметил дипломат.

В команду подбираются профессионалы, свободно владеющие английским языком, разделяющие ценности, концепцию и миссию ИКЕА. Во второй половине 2019 года готовится специальное мероприятие для белорусских органов госуправления и компаний, которые хотят попробовать производить для концерна».

Планка, которую ставит для себя ИКЕА, — в ближайший год удвоить объем закупок товаров из Беларуси, сообщил посол.
 

 
 
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Такую цель компания поставила на ближайший год, рассказал посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик.
 
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