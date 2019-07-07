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Не дождался помощи ООН: из России высылают беженца, которому на родине грозит смерть. Перед этим его выслали из Беларуси

08.07.2019 15:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия приняла решение депортировать на родину бывшего спецназовца из Того, отказавшегося убить лидера местной оппозиции по приказу властей.

О высылке Бозобэйиды Батомы сообщает брянское управление МВД. Африканца должны депортировать в понедельник из московского аэропорта "Домодедово", передает svoboda.org

В 2014 году гвардеец боевого подразделения президента республики Того принимал участие в разгоне антиправительственных митингов, однако после отказался выполнить приказ по устранению лидера оппозиции. Батома также отпустил двух задержанных, которым грозила смертная казнь. 

За неповиновение приказу спецназовца отправили в тюрьму, где, по данным благотворительной организации "Гражданское содействие", его подвергли пыткам.

В том же году Батома при помощи одного из освобожденных им оппозиционеров смог сбежать из тюрьмы и оказался в России. Здесь он поселился в подмосковной Балашихе, зарабатывал на жизнь раздачей листовок, позже устроился разнорабочим на стройку. Однако в 2015 году российские власти отказали ему в статусе беженца, сочтя его рассказ выдуманным.


Спустя три года управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотрело дело Батомы, признав, что он нуждается в защите. Ведомство начало готовить его переезд в безопасную страну, однако Батома, не дождавшись решения своего вопроса, уехал в Беларусь. Из нашей страны его выслали обратно в Россию.

Правозащитники из "Гражданского содействия" считают, что после депортации на родину Батому ожидает смертная казнь.
 
 
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Россия приняла решение депортировать на родину бывшего спецназовца из Того, отказавшегося убить лидера местной оппозиции по приказу властей.
 
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