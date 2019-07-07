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Не дождался помощи ООН: из России высылают беженца, которому на родине грозит смерть. Перед этим его выслали из Беларуси
Источник материала: Партизан
Россия приняла решение депортировать на родину бывшего спецназовца из Того, отказавшегося убить лидера местной оппозиции по приказу властей.
О высылке Бозобэйиды Батомы сообщает брянское управление МВД. Африканца должны депортировать в понедельник из московского аэропорта "Домодедово", передает
В 2014 году гвардеец боевого подразделения президента республики Того принимал участие в разгоне антиправительственных митингов, однако после отказался выполнить приказ по устранению лидера оппозиции. Батома также отпустил двух задержанных, которым грозила смертная казнь.
За неповиновение приказу спецназовца отправили в тюрьму, где, по данным благотворительной организации "Гражданское содействие", его подвергли пыткам.
В том же году Батома при помощи одного из освобожденных им оппозиционеров смог сбежать из тюрьмы и оказался в России. Здесь он поселился в подмосковной Балашихе, зарабатывал на жизнь раздачей листовок, позже устроился разнорабочим на стройку. Однако в 2015 году российские власти отказали ему в статусе беженца, сочтя его рассказ выдуманным.
Спустя три года управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассмотрело дело Батомы, признав, что он нуждается в защите. Ведомство начало готовить его переезд в безопасную страну, однако Батома, не дождавшись решения своего вопроса, уехал в Беларусь. Из нашей страны его выслали обратно в Россию.
Правозащитники из "Гражданского содействия" считают, что после депортации на родину Батому ожидает смертная казнь.
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Не дождался помощи ООН: из России высылают беженца, которому на родине грозит смерть. Перед этим его выслали из Беларуси
Россия приняла решение депортировать на родину бывшего спецназовца из Того, отказавшегося убить лидера местной оппозиции по приказу властей.
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