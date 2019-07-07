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Оригинальный способ бросить пить: мужчина разбил витрину с алкоголем и попросил вызвать милицию

08.07.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно нетрезвый мужчина в магазине попросил продавца нажать на тревожную кнопку, после чего запустил бутылку в витрину и разбил стоящие на ней бутылки с алкоголем.



38-летний житель Гродно выпивал дома в выходной день. После решил прогуляться по улице. 

Проходя возле магазина, зашел в него и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять бутылок с алкоголем. Выйдя из магазина, стал дожидаться сотрудников милиции, которые, прибыв, задержали хулигана.

Свой поступок ранее никогда к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина объяснил тем, что таким образом хотел завязать со спиртным и употреблять его никому не стоит.


Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», согласно которой мужчине грозит до трех лет лишения свободы - достаточный срок, чтобы "завязать"
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно нетрезвый мужчина в магазине попросил продавца нажать на тревожную кнопку, после чего запустил бутылку в витрину и разбил стоящие на ней бутылки с...
 
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