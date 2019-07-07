Оригинальный способ бросить пить: мужчина разбил витрину с алкоголем и попросил вызвать милицию









38-летний житель Гродно выпивал дома в выходной день. После решил прогуляться по улице.





Проходя возле магазина, зашел в него и попросил продавщицу нажать тревожную кнопку. Затем со стеллажа взял бутылку водки и бросил ее в витрину, разбив пять бутылок с алкоголем. Выйдя из магазина, стал дожидаться сотрудников милиции, которые, прибыв, задержали хулигана.





Свой поступок ранее никогда к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина объяснил тем, что таким образом хотел завязать со спиртным и употреблять его никому не стоит.









Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 339 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Хулиганство», согласно которой мужчине грозит до трех лет лишения свободы - достаточный срок, чтобы "завязать"