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Макей с сыном приехали в Новогрудок на открытие мемориала бежавшим из гетто
Источник материала: Партизан
На открытие памятника приехали также представители семьи советника и зятя президента Трампа Джареда Кушнера, дети и внуки братьев Бельских, организовавших в войну еврейский партизанский отряд. Были там британские и американские дипломаты.
Владимир Макей приехал на открытие мемориала с сыном Артемом
Тамара Вершицкая провела для него небольшую экскурсию
Министр иностранных дел Владимир Макей с сыном Артемом приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков – митинге в центре города, а также открытии Мемориальной стены у Музея еврейского сопротивления, посвященной побегу евреев из Новогрудского гетто в сентябре 1943 года.
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Не только жертвы, но и герои
Министр признался, что не мог обойти эти мероприятия стороной, поскольку Новогрудский район соседствует с его родным Кореличским районом.
"Кореличи и Новогрудок – это все моя малая родина, я не мог обойти вниманием это знаменательное событие, как и день освобождения малой родины от немецко-фашистских захватчиков. И второе очень важное мероприятие – то, что сейчас будет открыта Стена памяти, посвященная уникальному событию – побегу огромного количества евреев из Новогрудского гетто, евреев, которые затем активно участвовали в партизанской борьбе", – сказал Макей в интервью
По его словам, побег из гетто и история партизан Бельских говорят о том, что Беларусь – это земля, которой нужно гордиться. Это была земля не только для спокойной мирной жизни, здесь жили люди, которые, когда понадобилось, брали оружие в руки и защищали свою родину со всей ответственностью.
"Евреи ассоциируются с Холокостом, трагедией, а на самом деле они тоже сражались, и в основном это происходило на белорусской земле. Это говорит о многом", – сказал Макей.
Министр признался, что во времена своего детства не знал историю отряда Бельских. Услышал о ней уже во взрослой жизни.
"Сейчас многие исторические моменты только начинают открываться. Поэтому я не исключаю, что мы в перспективе увидим и услышим многое, связанное с нашей славной, героической историей – историей Беларуси", – отметил глава МИД.
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