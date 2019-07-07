Макей с сыном приехали в Новогрудок на открытие мемориала бежавшим из гетто

Министр иностранных дел Владимир Макей с сыном Артемом приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков – митинге в центре города, а также открытии Мемориальной стены у Музея еврейского сопротивления, посвященной побегу евреев из Новогрудского гетто в сентябре 1943 года.

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Не только жертвы, но и герои

Министр признался, что не мог обойти эти мероприятия стороной, поскольку Новогрудский район соседствует с его родным Кореличским районом.





Sputnik. "Кореличи и Новогрудок – это все моя малая родина, я не мог обойти вниманием это знаменательное событие, как и день освобождения малой родины от немецко-фашистских захватчиков. И второе очень важное мероприятие – то, что сейчас будет открыта Стена памяти, посвященная уникальному событию – побегу огромного количества евреев из Новогрудского гетто, евреев, которые затем активно участвовали в партизанской борьбе", – сказал Макей в интервью









По его словам, побег из гетто и история партизан Бельских говорят о том, что Беларусь – это земля, которой нужно гордиться. Это была земля не только для спокойной мирной жизни, здесь жили люди, которые, когда понадобилось, брали оружие в руки и защищали свою родину со всей ответственностью.





"Евреи ассоциируются с Холокостом, трагедией, а на самом деле они тоже сражались, и в основном это происходило на белорусской земле. Это говорит о многом", – сказал Макей.





Министр признался, что во времена своего детства не знал историю отряда Бельских. Услышал о ней уже во взрослой жизни.





"Сейчас многие исторические моменты только начинают открываться. Поэтому я не исключаю, что мы в перспективе увидим и услышим многое, связанное с нашей славной, героической историей – историей Беларуси", – отметил глава МИД.



Не рассказывали даже близким

Для Владимира и Артема Макея провели небольшую экскурсию по Музею еврейского сопротивления. Создатель и бывший директор музея Тамара Вершицкая рассказала, что экспозиция появилась благодаря бывшему узнику гетто Джеку Кагану. Тот уже состоявшимся человеком преклонного возраста вернулся в Новогрудок и рассказал, что здесь происходило во время войны. Экспозицию открыли только в 2007-м.





"Ему было 13-14 лет, он единственный, кто остался в живых из семьи. По моему мнению, он выжил, для того, чтобы сохранить эту историю для нас, потому что люди, которые эту историю пережили, уехали и многие годы молчали. Не говорили даже своим детям", – рассказала Вершицкая.





Из 6 тысяч новогрудских евреев, которые жили здесь в начале войны, к лету 1943-го в живых осталось 250 человек. Они решили бежать. Все лето копали тоннель, а уйти смогли в сентябре под еврейский новый год. Немцы, обнаружив, что бараки пусты, организовали погоню. Часть людей нагнали и убили… Но две трети беглецов смогли спастись и ушли в партизаны к братьям Бельским. Этому единственному в своем роде удачному побегу евреев из гетто посвящен мемориал, который открыли сегодня в Новогрудке.





На церемонии открытия, помимо министра иностранных дел Беларуси, районных властей и местных жителей, присутствовали дети и внуки братьев Бельских, в том числе младший из Бельских Арон, а также родные евреев, которые бежали из гетто и партизан.









Приехали в Новогрудок и представители семьи Кушнеров. Один из Кушнеров – помощник президента США и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер – несколько лет назад рассказал всему миру белорусскую историю семьи – о трагедии в гетто, побеге и сопротивлении вместе с партизанами из отряда Бельских.