Очередной спецучасток от Байкальска до Улан-Удэ международного ралли состоял из 212 км, которые белорусы преодолели за 2 часа 29 минут 42 секунды. Как рассказали белорусские участники ралли, этот спецучасток изобилует каменистыми дорогами по высокогорью и тайге. Для команд было важно максимально избегать проколов колес и быстро ориентироваться, пробираясь через сибирские сопки.





Напомним, первый этап в 51 км от Иркутска до Байкальска команда С. Вязовича пошла за 34 минуты 32 секунды. Видео с первого этапа соревнований, где его экипаж стал лидером, опубликовано на официальной страничке команды в Facebook.









Ралли «Шелковый путь» проходит на территории трех стран — России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута, разбитого на 10 этапов, составляет 3 500 км. Гонка завершится 16 июля в китайском Дуньхуане.