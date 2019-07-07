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И на втором этапе ралли "Шелковый путь" победа была за белорусами

08.07.2019 15:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем одержал очередную победу на ралли «Шелковый путь»: белорусы стали лидерами на втором этапе соревнований.

Очередной спецучасток от Байкальска до Улан-Удэ международного ралли состоял из 212 км, которые белорусы преодолели за 2 часа 29 минут 42 секунды. Как рассказали белорусские участники ралли, этот спецучасток изобилует каменистыми дорогами по высокогорью и тайге. Для команд было важно максимально избегать проколов колес и быстро ориентироваться, пробираясь через сибирские сопки.

Напомним, первый этап в 51 км от Иркутска до Байкальска команда С. Вязовича пошла за 34 минуты 32 секунды. Видео с первого этапа соревнований, где его экипаж  стал лидером, опубликовано на официальной страничке команды в Facebook.


Ралли «Шелковый путь» проходит на территории трех стран — России, Монголии и Китая. Общая протяженность маршрута, разбитого на 10 этапов, составляет 3 500 км. Гонка завершится 16 июля в китайском Дуньхуане.
 
 
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Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» во главе с Сергеем Вязовичем одержал очередную победу на ралли «Шелковый путь»: белорусы стали лидерами на втором...
 
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