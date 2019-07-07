В Полоцке пенсионер убил и закопал 77-летнего собутыльника

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, вечером 26 июня в милицию обратилась 67-летняя женщина. Она рассказала, что 5 мая ее сожитель ушел из дома и до сих пор неизвестно, где он находится. При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело 77-летнего мужчины во дворе дома 70-летнего жителя Полоцка, который впоследствии был задержан.





Оказалось, что днем 16 мая мужчины распивали спиртное в доме подозреваемого. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой хозяин убил 77-летнего гостя. Тело знакомого спустя некоторое время он закопал во дворе.





Возбуждено уголовное дело по факту убийства заведомо престарелого. Расследование продолжается.



