«Двое парней сели в багажник — и мы поехали». Выживший в страшной аварии под Белоозерском рассказал подробности

При этом, в автомобиле находилось 10 человек (пятеро мужчин, две женщины и трое малолетних детей).





Как удалось узнать «Нашей Ниве», за рулем был 31-летний житель Белоозерска Андрей Букраба. В его крови обнаружили 1,4 промилле алкоголя.





Выяснилось, что «Мерседес» принадлежит отцу парня. Причем самого Андрея почти 10 лет назад лишили прав за вождение в пьяном виде.





«Сын жил отдельно. Машину он брал всегда, когда нужно было, потому что мне ездить особо некуда.





Вчера я узнал всё, после того как случилась беда. Приехал на место, полдня там провел… Сына тогда уже забрали в милицию», — рассказал «Нашей Ниве» отец Андрея.





Известно, что большая компания молодых людей вместе с детьми отдыхала на даче у знакомых. Поехали туда 6 июля.





На следующий день, когда возвращались домой, и произошло страшное ДТП.





«Наша Нива» разыскала одного из уцелевших в аварии — Виталия Станкевича, он рассказал подробности того дня. разыскала одного из уцелевших в аварии — Виталия Станкевича, он рассказал подробности того дня.





«Там компания отдыхала на даче. Потом они вызвонили Андрея. Он приехал к ним и позвонил и мне. Говорит: не хочешь ли подъехать на дачу, отдохнем?





Я согласился. Букраба приехал за мной вместе с Екатериной. Он к ней подкатывал, можно сказать, но встречались ли они, я не знаю.









Мы приехали на дачу. Но прошло минут десять, и хозяин дачи стал говорить, что у него возникли какие-то дела, мол, надо собираться и уезжать, — вспоминает Виталий. — А машина у Букрабы же большая. Ну и решили, чтобы два рейса не делать, загрузиться всем сразу».





Спереди рядом с водителем села Ирина. На колени посадила свою 9-летнюю дочь.





Сзади сел сам Виталий, рядом — Екатерина и еще один гость, Игорь. Вместе с Екатериной были ее дети, мальчик и девочка.





Еще двое парней: Александр и Павел разместились в багажнике.





Поехали домой.





«Букраба ехал со скоростью километров 80-90, это точно. И на повороте он что ли начал тормозить, или еще что, я не знаю. Но машину занесло и она не вписалась в поворот», — говорит Виталий.





«Мерседес» опрокинулся в канал.





Части людей удалось спастись.





«Я не знаю, остальные утонули или погибли от травм. Мне кажется, они просто не смогли выбраться из машины. Все произошло очень быстро. Почти все окна были закрыты. Я полагаю, ч ри могло заблокировать. Окно рядом с водителем было открыто, Андрей выбрался как-то. Александр, который сидел в багажнике, смог открыть его, часть людей вылезло. Я сам был в таком шоке, что даже не помню, как выбрался из той машины», — рассказывает Станкевич.





Кроме него, выжил водитель, Андрей Букраба, и двое их знакомых: Александр и Игорь.





Павел, сидевший в багажнике, погиб.





Екатерина выжила, но погибли двое ее детей: 9-летний мальчик и 4-летняя девочка.





Ирина, сидевшая на пассажирском месте возле водителя, погибла вместе со своей 9-летней дочерью.





«Когда я выбрался на берег, меня тошнило: так сильно наглотался воды. Александр выбрался и позвал какого-то рыбака. Вызвали МЧС.





Александр и рыбок начали нырять, но без толку: большая глубина. Рыбак сказал, что когда доныриваешь до машины, уже не остается кислорода, чтобы что-то там под водой сделать, надо уже всплывать.





Приехали из МЧС. Они почему-то приехали без аквалангов — не знаю почему, может, им не так сообщили о случившемся.





Они попытались нырять — тоже безрезультатно.





Потом смогли подцепить машину за фаркоп — «Мерседес» был в воде так, что нос внизу, а задняя часть поднята», — вспоминает Виталий.





Приехала милиция, скорая. Екатерине, у которой погибли двое детей, что-то кололи, потому что женщина была в жуткой истерике.





В настоящее время водитель Андрей Букраба находится под стражей.





«Андрей нигде не работал. В свое время они вместе с отцом ездили на Москву, хорошо там подзаработал. Поэтому он мог себе позволить пока не работать.





Но я не скажу, чтобы Букраба был каким-то выпивохой. Ну, мог выпить время от времени. Но в последнее время он не употреблял, потому что были проблемы со здоровьем, — говорит Виталий. — Выпивал ли Букраба на даче, я не видел. Когда он заезжал за мной, я не заметил, чтобы от него несло алкоголем, или чтобы он выглядел, как выпивший».





В тот же день, 7 июля, было возбуждено уголовное дело. Водителю Андрею Букрабе грозит до 10 лет заключения.