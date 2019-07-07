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В Витебске начинается «Славянский базар»

08.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Витебске начинается «Славянский базар»

Официальное открытие в четверг, но первые аккорды фестиваля прозвучат уже сегодня.

Выступления начнут участники Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019». Тем временем, десятки тысяч зрителей и артистов, среди которых звёзды первой величины, уже прибывают в город на Двине. В нынешнем году для зарубежных гостей форума действует безвизовый режим. Это не единственное новшество 28 по счёту фестиваля.

К примеру, главная площадь города будет работать в формате open air и на несколько дней станет одним большим фуд-кортом. А София Ротару специально для «Славянского базара» пишет песню, которую представит на торжественном закрытии.   
 
В Витебске определили порядок выступления участников детского конкурса «Славянского базара».
 
В Витебске начинается «Славянский базар»

 

В первый конкурсный день право первой опробовать сцену досталось конкурсантке из Армении Анжеле Албертян, завершит выступления представитель Великобритании Марсель де Оливейра. Второй конкурсный день откроется композицией участника из Румынии Марио. Последней выступит эстонка Анастасия Попова. 
 
В Витебске начинается «Славянский базар»
В Витебске начинается «Славянский базар»
 
Представительнице Беларуси Ксении Галецкой достались номера 18 (в первый конкурсный день) и 19 (во второй день). «Номер выступления не важен, главное — как выступишь. Я долго готовилась, поэтому надеюсь достойно представить свою страну», — отметила девочка в разговоре с корреспондентом БЕЛТА. Волноваться на протяжении предстоящих конкурсных дней за нее будут родители, сестра, а также команда продюсерского центра «Спамаш», которая курирует подготовку обоих белорусских конкурсантов нынешнего «Славянского базара».
 
В Витебске начинается «Славянский базар»

Тринадцатый номер в этом году вытащили итальянка София Бевилакуа и участник от Украины Артур.
 
первые на «Славянском базаре» в детском конкурсе участвует представительница Индии. Лавалине девять лет. Девочка увлекается игрой на пианино, индийским классическим танцем и театральным искусством. На конкурсе в Витебске свое сценическое мастерство и вокальные данные она продемонстрирует под номерами 6 и 18.

 
Всего в этом году в конкурсе будут состязаться представители 21 страны. Выступления участников пройдут 8 и 9 июля в концертном зале «Витебск». В составе жюри — именитые музыканты, продюсеры и популярные исполнители из России, Великобритании, Армении и других стран. Возглавляет судейскую коллегию популярный шведский певец, музыкант и композитор Боссон. Традиционно оценки жюри не озвучиваются. Церемония награждения конкурсантов состоится на гала-концерте 11 июля, а чествование обладателя Гран-при и «Золотой Лиры» — на концерте торжественного открытия фестиваля в Летнем амфитеатре.
 
Фестиваль «Славянский базар в Витебске» в нынешнем году пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия — 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.
 
В Витебске начинается «Славянский базар»
В Витебске начинается «Славянский базар»
В Витебске начинается «Славянский базар»
В Витебске начинается «Славянский базар»
 
ont.by, БелТА
 
Теги: Витебск
 
 
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Официальное открытие в четверг, но первые аккорды фестиваля прозвучат уже сегодня. Выступления начнут участники Международного детского музыкального конкурса...
 
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