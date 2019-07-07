ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Nissan отмечает 10 лет производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге

08.07.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году Nissan отмечает 10 лет с момента начала выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге — самой молодой среди европейских производственных площадок компании. Производство на ней стартовало летом 2009 года.


За 10 лет с конвейера питерского завода Nissan, который производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов, сошло 370 тысяч автомобилей. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 миллионов долларов, затем в 2014 году еще 167 миллионов евро было вложено в расширение производственных площадей.


В настоящее время численность сотрудников завода, на котором выпускаются кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano, составляет 2000 человек. В 2018 году завод выпустил 56.525 автомобилей (производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 100.000 единиц), поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. Дважды (в 2012 и 2013 годах) завод удостоился глобальной премии за качество автомобилей и был назван лучшим среди всех предприятий Nissan в мире.


В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге был открыт новый офис российского подразделения Nissan Technical Center, инженеры которого осуществляют доработку и адаптацию всех производимых в стране автомобилей марок Nissan и Datsun (выпускаются на мощностях АвтоВАЗа).

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Nissan отмечает 10 лет с момента начала выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге - самой молодой среди европейских производственных площадок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дыпламаты з РФ папрасілі сустрэчы з затрыманымі ў справе "крывавага салюта"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.07.2019
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кроссовки на высокой подошве женские отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика