Nissan отмечает 10 лет производства автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге

Источник материала: Tut.by

В этом году Nissan отмечает 10 лет с момента начала выпуска автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге — самой молодой среди европейских производственных площадок компании. Производство на ней стартовало летом 2009 года.





За 10 лет с конвейера питерского завода Nissan, который производит автомобили по полному циклу, включая сварку, окраску и сборку кузовов, сошло 370 тысяч автомобилей. Инвестиции Nissan в создание собственного производства в России на первом этапе составили около 200 миллионов долларов, затем в 2014 году еще 167 миллионов евро было вложено в расширение производственных площадей.





В настоящее время численность сотрудников завода, на котором выпускаются кроссоверы X-Trail, Qashqai и Murano, составляет 2000 человек. В 2018 году завод выпустил 56.525 автомобилей (производственные мощности позволяют ежегодно выпускать до 100.000 единиц), поставив рекорд годового объема выпуска за всю историю Nissan в России. Дважды (в 2012 и 2013 годах) завод удостоился глобальной премии за качество автомобилей и был назван лучшим среди всех предприятий Nissan в мире.





В ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге был открыт новый офис российского подразделения Nissan Technical Center, инженеры которого осуществляют доработку и адаптацию всех производимых в стране автомобилей марок Nissan и Datsun (выпускаются на мощностях АвтоВАЗа).